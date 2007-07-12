M-Audio написав:Что-то акция по пром-оплате не очень бегает. Оплатил заказ пром-оплатой, всё давно получено, прошло уже два раза по 7 дней, а пополнения мобильного не видать. Кстати, небезынтересно, какого именно мобильного. Тот, что кабинете на пром - естественно, не тот же самый, что финансовый в альфа-банке.
А на днях сделал ещё одну покупку пром-оплатой, и вижу, что пром считает это пром-оплатой, а Альфа-банк - оплатой через liqpay в категории "всё для дома". Я даже не знал, что оно так может, до сих пор пром-оплата всегда была как перевод средств. И вот интересно, за такую покупку приз тоже полагается?
M-Audio написав:Что-то акция по пром-оплате не очень бегает. Оплатил заказ пром-оплатой, всё давно получено, прошло уже два раза по 7 дней, а пополнения мобильного не видать. Кстати, небезынтересно, какого именно мобильного. Тот, что кабинете на пром - естественно, не тот же самый, что финансовый в альфа-банке.
А на днях сделал ещё одну покупку пром-оплатой, и вижу, что пром считает это пром-оплатой, а Альфа-банк - оплатой через liqpay в категории "всё для дома". Я даже не знал, что оно так может, до сих пор пром-оплата всегда была как перевод средств. И вот интересно, за такую покупку приз тоже полагается?
Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?
Значит и сенса нет использовать такой "сенс". Зачем было связываться с этим геморроем? Это Вы еще не сталкивались со случаями, когда не дойдет либо будут возвращать или когда придется что-то доказывать. Тогда узнаете что почем (и стоило ли с этим связываться).
или нацитьсч с ним работать в истории щелкнуть на плтеж и там вроде есть возможность переслать квитанцию. Эта же возможность есть сразу после перевода над кнопкой готово.
Hella написав:clientage Ну вот буду знать. Сейчас начало месяца, не страшно, но неприятно. Из банка ушло, к поставщику услуг не пришло. И где деньги )?
В НБУ кантуются, до 3х дн. по регламенту жжжж. А вот када картой, то чаще мнно-но-но-гновенно, но могут и до 30дн по регламенту застрять, т.е. СЭПом (ну через Сенс), в принципе, надежнее Однако за оплату через ИБ наврядли када КБ будет, а вот на Ясно можно заполучить КБ, правда не с карт Алки
та не - они у поставщика на счету уже, скорее всего, но там бух должен, я так думаю, вручную разгрести, вот как у него руки дойдут так и увидите на своем лицевом счету.
Oktawa написав:Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.
Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.
А при чем здесь придожение??? История должна храиться на сервере и не за 3 года, а за все время с момента открытия счета клиента. А приложение должно позволять подтягивать с сервера. Пусть это будет 3 месяца, но, чтобы эти 3 месяца можно было задавать из любого периода.
1finanсier написав:Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи : 1) можна знімати з ощадного цілодобово та 2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ? Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?
Предлагаю для оперативных онлайн-пополняшек юзать Черную Коко. А Алку использовать 2м эшелоном, т.е. для пополнения СЭПом Черную Коко на 2й опердень Привет Лушыму