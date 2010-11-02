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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9441944294439444 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1056 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 215 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 182 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 176 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 284 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 199 Всього голосів : 1056 Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:40 Hella написав: Кому интересно, оплата электроэнергии Сенсом (пятница, 16:45) в Ясно дошла вечером во вторник, заняло два рабочих дня. Вывод - можно коммуналку оплачивать с учетом трех дней на доставку денег . Кому интересно, оплата электроэнергии Сенсом (пятница, 16:45) в Ясно дошла вечером во вторник, заняло два рабочих дня. Вывод - можно коммуналку оплачивать с учетом трех дней на доставку денег

Вывод не верный, платить можно в последний день, то что Ясно их не сразу отображает - это не значит, что деньги до Ясно не дошли.

Не, ну если у вас смарт счетчик и при задолженности отрубает свет/газ/воду, то тогда да - надо заранее платить, чтобы Ясно успело разнести. Вывод не верный, платить можно в последний день, то что Ясно их не сразу отображает - это не значит, что деньги до Ясно не дошли.Не, ну если у вас смарт счетчик и при задолженности отрубает свет/газ/воду, то тогда да - надо заранее платить, чтобы Ясно успело разнести. ol_zy

Повідомлень: 6806 З нами з: 20.01.15 Подякував: 406 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:54

Alfa_Bank написав: Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються. Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються.



а теперь давайте по пунктам (кстати когда указываете пункты - положено указывать название документа где они находятся полностью. а то 3.22 например трижды встречается в разных додатках). Итак:



4.3.32. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право у випадку випуску (перевипуску) Картки згідно з умовами цього Договору, направити її на поштову адресу Клієнта, що вказана останнім в Анкетізаяві про акцепт. При цьому надання ПІН-коду Клієнту здійснюється шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Сторони погоджуються, що Картка являється такою, що отримана Клієнтом особисто після спливу 30 календарних днів з моменту відправлення її Банком на адресу Клієнта згідно з умовами цього пункту. На Клієнта покладається обов’язок контролю поштової скриньки Клієнта. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі ризики пов’язані із використанням Карти третіми особами несе Клієнт та Банк не несе відповідальності за такі дії третіх осіб перед Клієнтом.



На каком основании банк решил что карта считается полученной клиентом через 30 календарных дней после ее отправки банком? А если почта не донесла ее до почтового ящика вообще? Где тот документ который в суде подтвердит что почта донесла ее до почтового ящика? Вы решили поиграть с клиентом в игры типа мы отправили а вы дальше еби****сь?

В добавок вы возлагаете ответственность на клиента что бы он контролировал свой почтовый ящик. В каком законе прописано что такое "поштова скринька Клієнта"? У меня в подъезде вообще нет почтовых ящиков. От слова совсем. Что мне контролировать? Стену?

И даже если в подъезде висят почтовые ящики - в каких законах прописано что вот именно ЭТОТ ящик МОЙ что бы я его контролировал?



3.22.

...

б) у разі настання необхідності у переоформлені Платіжної картки, емітованої раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, умови обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, змінюються у такому порядку:

«Клас», «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» або «Platinum Black +»

на

«White» або «Black» або «Graphite»

і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакетів послуг, вказаних у другому стовбці таблиці, що розміщені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://alfabank.ua (розділ: «Тарифи та умови договору»). Зміна умов обслуговування Рахунку відбувається в день звернення Клієнта до Банку

...



В этом пункте мне интересно как вы прокомментируете последнюю фразу. Ведь перевыпуск карт по сроку происходит без обращение клиента в банк. ОфПредуа теперь давайте по пунктам (кстати когда указываете пункты - положено указывать название документа где они находятся полностью. а то 3.22 например трижды встречается в разных додатках). Итак:4.3.32. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право у випадку випуску (перевипуску) Картки згідно з умовами цього Договору, направити її на поштову адресу Клієнта, що вказана останнім в Анкетізаяві про акцепт. При цьому надання ПІН-коду Клієнту здійснюється шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Сторони погоджуються, що Картка являється такою, що отримана Клієнтом особисто після спливу 30 календарних днів з моменту відправлення її Банком на адресу Клієнта згідно з умовами цього пункту. На Клієнта покладається обов’язок контролю поштової скриньки Клієнта. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі ризики пов’язані із використанням Карти третіми особами несе Клієнт та Банк не несе відповідальності за такі дії третіх осіб перед Клієнтом.На каком основании банк решил что карта считается полученной клиентом через 30 календарных дней после ее отправки банком? А если почта не донесла ее до почтового ящика вообще? Где тот документ который в суде подтвердит что почта донесла ее до почтового ящика? Вы решили поиграть с клиентом в игры типа мы отправили а вы дальше еби****сь?В добавок вы возлагаете ответственность на клиента что бы он контролировал свой почтовый ящик. В каком законе прописано что такое "поштова скринька Клієнта"? У меня в подъезде вообще нет почтовых ящиков. От слова совсем. Что мне контролировать? Стену?И даже если в подъезде висят почтовые ящики - в каких законах прописано что вот именно ЭТОТ ящик МОЙ что бы я его контролировал?3.22....б) у разі настання необхідності у переоформлені Платіжної картки, емітованої раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, умови обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, змінюються у такому порядку:«Клас», «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» або «Platinum Black +»на«White» або «Black» або «Graphite»і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакетів послуг, вказаних у другому стовбці таблиці, що розміщені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням(розділ: «Тарифи та умови договору»). Зміна умов обслуговування Рахунку відбувається в день звернення Клієнта до Банку...В этом пункте мне интересно как вы прокомментируете последнюю фразу. Ведь перевыпуск карт по сроку происходит без обращение клиента в банк. mephala Повідомлень: 7188 З нами з: 07.04.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9441944294439444 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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