Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:54

Alfa_Bank написав: Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються. Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються.

ОфПредуа теперь давайте по пунктам (кстати когда указываете пункты - положено указывать название документа где они находятся полностью. а то 3.22 например трижды встречается в разных додатках). Итак:4.3.32. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право у випадку випуску (перевипуску) Картки згідно з умовами цього Договору, направити її на поштову адресу Клієнта, що вказана останнім в Анкетізаяві про акцепт. При цьому надання ПІН-коду Клієнту здійснюється шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Сторони погоджуються, що Картка являється такою, що отримана Клієнтом особисто після спливу 30 календарних днів з моменту відправлення її Банком на адресу Клієнта згідно з умовами цього пункту. На Клієнта покладається обов’язок контролю поштової скриньки Клієнта. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі ризики пов’язані із використанням Карти третіми особами несе Клієнт та Банк не несе відповідальності за такі дії третіх осіб перед Клієнтом.На каком основании банк решил что карта считается полученной клиентом ЛИЧНО через 30 календарных дней после ее отправки банком при том что простые письма никогда ЛИЧНО не вручаются и почтовый ящик это не собственность КЛИЕНТА (а если это коммуналка где живет 100500 людей)? А если почта не донесла ее до почтового ящика вообще? Где тот документ который в суде подтвердит что почта вообще донесла письмо с картой до почтового ящика? Вы решили поиграть с клиентом в игры типа мы отправили а вы дальше еби****сь?В добавок вы возлагаете ответственность на клиента что бы он контролировал свой почтовый ящик. В каком законе прописано что такое "поштова скринька Клієнта"? У меня в подъезде вообще нет почтовых ящиков. От слова совсем. Что мне контролировать? Стену?И даже если в подъезде висят почтовые ящики - в каких законах прописано что вот именно ЭТОТ ящик МОЙ что бы я его контролировал?3.22....б) у разі настання необхідності у переоформлені Платіжної картки, емітованої раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, умови обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, змінюються у такому порядку:«Клас», «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» або «Platinum Black +»на«White» або «Black» або «Graphite»і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакетів послуг, вказаних у другому стовбці таблиці, що розміщені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням(розділ: «Тарифи та умови договору»). Зміна умов обслуговування Рахунку відбувається в день звернення Клієнта до Банку...В этом пункте мне интересно как вы прокомментируете последнюю фразу. Ведь перевыпуск карт по сроку происходит без обращение клиента в банк.