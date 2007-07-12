RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9442944394449445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:26

Re: Альфа-Банк

Когда ещё месяц назад консьерж визы тебе отвечал, а сейчас говорят - мы вас не обслуживаем, звоните в свой банк; когда персональный менеджер не берёт трубку и потом не перезванивает, а альфа-консьерж занимается только "организацией досуга" :) когда в чате поддержка 15 минут читает документацию, а потом менеджер по контролю качества за плохой балл рассказывает, что я не прав и должен изменить свою оценку, при этом предлагает сорри-бонус 50 орехов за мои волнения - ЭТО ДНИЩЕ. ДНИИИИЩЕ.

Я уже не знаю, что может изменить мнение об этой консервной банке.
И предостерегаю, не нужно меня беспокоить - разберитесь у себя самостоятельно в своей банке.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9442944394449445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 726, 727, 728
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7271 991057
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 21:15
anikola13
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 58, 59, 60
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
596 178848
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 21:02
Искатель
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7753 1743602
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 17:47
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.