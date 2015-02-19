Когда ещё месяц назад консьерж визы тебе отвечал, а сейчас говорят - мы вас не обслуживаем, звоните в свой банк; когда персональный менеджер не берёт трубку и потом не перезванивает, а альфа-консьерж занимается только "организацией досуга" когда в чате поддержка 15 минут читает документацию, а потом менеджер по контролю качества за плохой балл рассказывает, что я не прав и должен изменить свою оценку, при этом предлагает сорри-бонус 50 орехов за мои волнения - ЭТО ДНИЩЕ. ДНИИИИЩЕ.
Я уже не знаю, что может изменить мнение об этой консервной банке.
И предостерегаю, не нужно меня беспокоить - разберитесь у себя самостоятельно в своей банке.