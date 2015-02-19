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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 22:26
Когда ещё месяц назад консьерж визы тебе отвечал, а сейчас говорят - мы вас не обслуживаем, звоните в свой банк; когда персональный менеджер не берёт трубку и потом не перезванивает, а альфа-консьерж занимается только "организацией досуга"
когда в чате поддержка 15 минут читает документацию, а потом менеджер по контролю качества за плохой балл рассказывает, что я не прав и должен изменить свою оценку, при этом предлагает сорри-бонус 50 орехов за мои волнения - ЭТО ДНИЩЕ. ДНИИИИЩЕ.
Я уже не знаю, что может изменить мнение об этой консервной банке.
И предостерегаю, не нужно меня беспокоить - разберитесь у себя самостоятельно в своей банке.
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idealstorm
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Додано: Нед 11 кві, 2021 16:37
Шановні, підкажіть по якій категорії горіхів Цитрус проходить?
І чи миттєво нараховуються акційні 5%?
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lov2108
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10
lov2108 написав:
Шановні, підкажіть по якій категорії горіхів Цитрус проходить?
І чи миттєво нараховуються акційні 5%?
1. при оплаті на сайті mcc 5732 - техніка
2. миттєво
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Kalgan
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:41
idealstorm написав:
Когда ещё месяц назад консьерж визы тебе отвечал, а сейчас говорят - мы вас не обслуживаем, звоните в свой банк; когда персональный менеджер не берёт трубку и потом не перезванивает, а альфа-консьерж занимается только "организацией досуга"
когда в чате поддержка 15 минут читает документацию, а потом менеджер по контролю качества за плохой балл рассказывает, что я не прав и должен изменить свою оценку, при этом предлагает сорри-бонус 50 орехов за мои волнения - ЭТО ДНИЩЕ. ДНИИИИЩЕ.
Я уже не знаю, что может изменить мнение об этой консервной банке.
И предостерегаю, не нужно меня беспокоить - разберитесь у себя самостоятельно в своей банке.
Доброго дня. На даний момент банк не працює з КС від Визи. У нас є Альфа-Консьєрж, що супроводжує запити клієнтів. Ваші коментарі прийняті до уваги, додатково інформація передана персональному менеджеру.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:44
Прошу помощи коллективного разума!
Года три не делала переводы на карту Альфы с Привата - не было необходимости.
Сейчас же приспичило... и тут выяснилось, что я совсем забыла временные рамки зачисления перевода)))
Дано: с карты Привата деньги ушли вчера в 18-09 по реквизитам с IBAN.
Сегодня 12-40, на карту Альфы ещё не зачислены.
Нормально ли сие?
Я не возмущаюсь, я ПРАВДА забыла, с какой скоростью они ходят между данными пунктами А и Б. Реквизиты уже перепроверила, всё правильно, есличо)))
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torrent78
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Додано: Пон 12 кві, 2021 12:05
torrent78 написав:
Прошу помощи коллективного разума!
Года три не делала переводы на карту Альфы с Привата - не было необходимости.
Сейчас же приспичило... и тут выяснилось, что я совсем забыла временные рамки зачисления перевода)))
Дано: с карты Привата деньги ушли вчера в 18-09 по реквизитам с IBAN.
Сегодня 12-40, на карту Альфы ещё не зачислены.
Нормально ли сие?
Я не возмущаюсь, я ПРАВДА забыла, с какой скоростью они ходят между данными пунктами А и Б. Реквизиты уже перепроверила, всё правильно, есличо)))
Вроде ж в привате уходит на след. раб. день - ждите завтра утром... (вчера было вс)
Или в реквизитах что-то не так указали - все правильно - это вы так думаете - но не факт что там нет ошибки. Бывает пишут ЕДРПУО банка, а не ИНН клиента - вроде все правильно, но не то - число (ЕДРПУО) правильное, но ошибочно указанное.
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ol_zy
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