Когда ещё месяц назад консьерж визы тебе отвечал, а сейчас говорят - мы вас не обслуживаем, звоните в свой банк; когда персональный менеджер не берёт трубку и потом не перезванивает, а альфа-консьерж занимается только "организацией досуга" когда в чате поддержка 15 минут читает документацию, а потом менеджер по контролю качества за плохой балл рассказывает, что я не прав и должен изменить свою оценку, при этом предлагает сорри-бонус 50 орехов за мои волнения - ЭТО ДНИЩЕ. ДНИИИИЩЕ.
Я уже не знаю, что может изменить мнение об этой консервной банке. И предостерегаю, не нужно меня беспокоить - разберитесь у себя самостоятельно в своей банке.
idealstorm написав:Когда ещё месяц назад консьерж визы тебе отвечал, а сейчас говорят - мы вас не обслуживаем, звоните в свой банк; когда персональный менеджер не берёт трубку и потом не перезванивает, а альфа-консьерж занимается только "организацией досуга" когда в чате поддержка 15 минут читает документацию, а потом менеджер по контролю качества за плохой балл рассказывает, что я не прав и должен изменить свою оценку, при этом предлагает сорри-бонус 50 орехов за мои волнения - ЭТО ДНИЩЕ. ДНИИИИЩЕ.
Я уже не знаю, что может изменить мнение об этой консервной банке. И предостерегаю, не нужно меня беспокоить - разберитесь у себя самостоятельно в своей банке.
Доброго дня. На даний момент банк не працює з КС від Визи. У нас є Альфа-Консьєрж, що супроводжує запити клієнтів. Ваші коментарі прийняті до уваги, додатково інформація передана персональному менеджеру.
Прошу помощи коллективного разума! Года три не делала переводы на карту Альфы с Привата - не было необходимости. Сейчас же приспичило... и тут выяснилось, что я совсем забыла временные рамки зачисления перевода))) Дано: с карты Привата деньги ушли вчера в 18-09 по реквизитам с IBAN. Сегодня 12-40, на карту Альфы ещё не зачислены. Нормально ли сие? Я не возмущаюсь, я ПРАВДА забыла, с какой скоростью они ходят между данными пунктами А и Б. Реквизиты уже перепроверила, всё правильно, есличо)))
torrent78 написав:Прошу помощи коллективного разума! Года три не делала переводы на карту Альфы с Привата - не было необходимости. Сейчас же приспичило... и тут выяснилось, что я совсем забыла временные рамки зачисления перевода))) Дано: с карты Привата деньги ушли вчера в 18-09 по реквизитам с IBAN. Сегодня 12-40, на карту Альфы ещё не зачислены. Нормально ли сие? Я не возмущаюсь, я ПРАВДА забыла, с какой скоростью они ходят между данными пунктами А и Б. Реквизиты уже перепроверила, всё правильно, есличо)))
Вроде ж в привате уходит на след. раб. день - ждите завтра утром... (вчера было вс) Или в реквизитах что-то не так указали - все правильно - это вы так думаете - но не факт что там нет ошибки. Бывает пишут ЕДРПУО банка, а не ИНН клиента - вроде все правильно, но не то - число (ЕДРПУО) правильное, но ошибочно указанное.
Да ни на каком. Банк мошенник и обманщик, его основания (публичные договора) никчемны, а юристы - неграмотные наперсточники. Количество его нарушений таково, что я для себя решил по максимуму ограничить отношения с ним (отказался от его карт, в частности от их продления). И другим это рекомендую. Банк - прямой клиент специального департамента, созданного в НБУ для защиты клиентов от таких пройдох. Сейчас нет времени этим активно заниматься, но я бы рекомендовал всем смотреть на то, как банк относится к клиентам, а также к своей репутации и оценивать связанные с этим риски.
Alfa_Bank написав:Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються.
а теперь давайте по пунктам (кстати когда указываете пункты - положено указывать название документа где они находятся полностью. а то 3.22 например трижды встречается в разных додатках). Итак:
4.3.32. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право у випадку випуску (перевипуску) Картки згідно з умовами цього Договору, направити її на поштову адресу Клієнта, що вказана останнім в Анкетізаяві про акцепт. При цьому надання ПІН-коду Клієнту здійснюється шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Сторони погоджуються, що Картка являється такою, що отримана Клієнтом особисто після спливу 30 календарних днів з моменту відправлення її Банком на адресу Клієнта згідно з умовами цього пункту. На Клієнта покладається обов’язок контролю поштової скриньки Клієнта. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі ризики пов’язані із використанням Карти третіми особами несе Клієнт та Банк не несе відповідальності за такі дії третіх осіб перед Клієнтом.
На каком основании банк решил что карта считается полученной клиентом ЛИЧНО через 30 календарных дней после ее отправки банком при том что простые письма никогда ЛИЧНО не вручаются и почтовый ящик это не собственность КЛИЕНТА (а если это коммуналка где живет 100500 людей)? А если почта не донесла ее до почтового ящика вообще? Где тот документ который в суде подтвердит что почта вообще донесла письмо с картой до почтового ящика? Вы решили поиграть с клиентом в игры типа мы отправили а вы дальше еби****сь? В добавок вы возлагаете ответственность на клиента что бы он контролировал свой почтовый ящик. В каком законе прописано что такое "поштова скринька Клієнта"? У меня в подъезде вообще нет почтовых ящиков. От слова совсем. Что мне контролировать? Стену? И даже если в подъезде висят почтовые ящики - в каких законах прописано что вот именно ЭТОТ ящик МОЙ что бы я его контролировал?
3.22. ... б) у разі настання необхідності у переоформлені Платіжної картки, емітованої раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, умови обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, змінюються у такому порядку: «Клас», «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» або «Platinum Black +» на «White» або «Black» або «Graphite» і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакетів послуг, вказаних у другому стовбці таблиці, що розміщені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://alfabank.ua (розділ: «Тарифи та умови договору»). Зміна умов обслуговування Рахунку відбувається в день звернення Клієнта до Банку ...
В этом пункте мне интересно как вы прокомментируете последнюю фразу. Ведь перевыпуск карт по сроку происходит без обращение клиента в банк.