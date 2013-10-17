Гы, ниче Вы не понимаете в банкинге. С таким банком и секса не нужно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:39
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:07
По сути - полноценных мессенджер-банкингов у нас нет.
Есть какие-то боты, которые выполняют ограниченное число функций.
Но полноценного - нет ничего. Обсуждать особо нечего.
У наших северных врагов понравилось такое:
Q. В Alfa Message можно пользоваться только картой, открытой через мессенджер?
A. Вы можете привязать к карте Alfa Message карты других банков и сами выбирать, откуда тратить деньги.
Наша алла так и не асилила привязку чужаков
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