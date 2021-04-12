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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:39
2XL написав:
Альфа банк думает, что протяжкой в 60 секунд вместо отправки кода и показом рекламы каждый раз при запуске приложения он вынудит установить порносенс?
Гы, ниче Вы не понимаете в банкинге. С таким банком и секса не нужно.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 23:07
newbie написав:
Мессенджер-банкинг это отстой
По сути - полноценных мессенджер-банкингов у нас нет.
Есть какие-то боты, которые выполняют ограниченное число функций.
Но полноценного - нет ничего. Обсуждать особо нечего.
У наших северных врагов понравилось такое:
Q. В Alfa Message можно пользоваться только картой, открытой через мессенджер?
A. Вы можете привязать к карте Alfa Message карты других банков и сами выбирать, откуда тратить деньги.
Наша алла так и не асилила привязку чужаков
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:12
mustbe написав: newbie написав:
Мессенджер-банкинг это отстой
По сути - полноценных мессенджер-банкингов у нас нет.
Есть какие-то боты, которые выполняют ограниченное число функций.
Но полноценного - нет ничего. Обсуждать особо нечего.
У наших северных врагов понравилось такое:
Q. В Alfa Message можно пользоваться только картой, открытой через мессенджер?
A. Вы можете привязать к карте Alfa Message карты других банков и сами выбирать, откуда тратить деньги.
Наша алла так и не асилила привязку чужаков
О, это то, что мошенникам и нужно. Как в Монобанке. Привязать, деньги увести и досвидос. Думаю, хорошо, что не осилила. Или просто включила мозги.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:42
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. На даний момент банк не працює з КС від Визи. У нас є Альфа-Консьєрж, що супроводжує запити клієнтів.
Неприємна новина, але нічого, якось жив без цього сервісу гадаю переживу.
А часом не відключили також сервіси Lounge key, fastline, пакування багажу в аеропортах? Для карток пакету Платінум блек.
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root
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:47
root написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. На даний момент банк не працює з КС від Визи. У нас є Альфа-Консьєрж, що супроводжує запити клієнтів.
Неприємна новина, але нічого, якось жив без цього сервісу гадаю переживу.
А часом не відключили також сервіси Lounge key, fastline, пакування багажу в аеропортах? Для карток пакету Платінум блек.
Доброго дня. Аеропорт-сервіси діють.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:00
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Аеропорт-сервіси діють.
Дякую
А Альфа-Консьєрж в телеграмі є? а то я тільки мобільний додаток нагуглив.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:04
root написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Аеропорт-сервіси діють.
Дякую
А Альфа-Консьєрж в телеграмі є? а то я тільки мобільний додаток нагуглив.
Лише мобільний додаток.
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Alfa_Bank
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root
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