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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9443944494459446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:39

  2XL написав:Альфа банк думает, что протяжкой в 60 секунд вместо отправки кода и показом рекламы каждый раз при запуске приложения он вынудит установить порносенс?

Гы, ниче Вы не понимаете в банкинге. С таким банком и секса не нужно.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:07

  newbie написав:Мессенджер-банкинг это отстой

По сути - полноценных мессенджер-банкингов у нас нет.
Есть какие-то боты, которые выполняют ограниченное число функций.
Но полноценного - нет ничего. Обсуждать особо нечего.

У наших северных врагов понравилось такое:
Q. В Alfa Message можно пользоваться только картой, открытой через мессенджер?
A. Вы можете привязать к карте Alfa Message карты других банков и сами выбирать, откуда тратить деньги.

Наша алла так и не асилила привязку чужаков
mustbe
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Повідомлень: 5362
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Подякував: 112 раз.
Подякували: 551 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:12

  mustbe написав:
  newbie написав:Мессенджер-банкинг это отстой

По сути - полноценных мессенджер-банкингов у нас нет.
Есть какие-то боты, которые выполняют ограниченное число функций.
Но полноценного - нет ничего. Обсуждать особо нечего.

У наших северных врагов понравилось такое:
Q. В Alfa Message можно пользоваться только картой, открытой через мессенджер?
A. Вы можете привязать к карте Alfa Message карты других банков и сами выбирать, откуда тратить деньги.

Наша алла так и не асилила привязку чужаков

О, это то, что мошенникам и нужно. Как в Монобанке. Привязать, деньги увести и досвидос. Думаю, хорошо, что не осилила. Или просто включила мозги.
newbie
 
Повідомлень: 6333
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:42

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент банк не працює з КС від Визи. У нас є Альфа-Консьєрж, що супроводжує запити клієнтів.


Неприємна новина, але нічого, якось жив без цього сервісу гадаю переживу.

А часом не відключили також сервіси Lounge key, fastline, пакування багажу в аеропортах? Для карток пакету Платінум блек.
root
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Повідомлень: 697
З нами з: 04.03.15
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:47

  root написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. На даний момент банк не працює з КС від Визи. У нас є Альфа-Консьєрж, що супроводжує запити клієнтів.


Неприємна новина, але нічого, якось жив без цього сервісу гадаю переживу.

А часом не відключили також сервіси Lounge key, fastline, пакування багажу в аеропортах? Для карток пакету Платінум блек.

Доброго дня. Аеропорт-сервіси діють.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10262
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:00

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Аеропорт-сервіси діють.


Дякую :)

А Альфа-Консьєрж в телеграмі є? а то я тільки мобільний додаток нагуглив.
root
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Повідомлень: 697
З нами з: 04.03.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:04

  root написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Аеропорт-сервіси діють.


Дякую :)

А Альфа-Консьєрж в телеграмі є? а то я тільки мобільний додаток нагуглив.

Лише мобільний додаток.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10262
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 956 раз.
 
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  #<1 ... 9443944494459446
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