mephala написав:
в смысле что в случае вскрытия аккаунта моно пострадает не только моно но и привязанные карты? так при стягивании с привязанных карт спрашивает свв. а иногда еще и код прилетает на фин телефон.
вроде ж недавно в пумбе это проходили
вообще в России шухер периодически гораздо веселее ПУМБа, у них там (у нас вроде тоже, но как понимаю не сильно развито изза анонимных мабил) есть МТС банк, кажетс в Билайне и Теле тоже что-то похожее, и нюансы когда через админку оператора что-то кто-то для чего-то привязал, а потом с этогол привязанного оно как уплыло все что на нем было, а он, привязывая, думал, что только абонку списывать будет... и т.д. и т.п.
так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег