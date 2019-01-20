mustbe написав:Наша алла так и не асилила привязку чужаков
О, это то, что мошенникам и нужно. Как в Монобанке. Привязать, деньги увести и досвидос. Думаю, хорошо, что не осилила. Или просто включила мозги.
в смысле что в случае вскрытия аккаунта моно пострадает не только моно но и привязанные карты? так при стягивании с привязанных карт спрашивает свв. а иногда еще и код прилетает на фин телефон.
вроде ж недавно в пумбе это проходили
вообще в России шухер периодически гораздо веселее ПУМБа, у них там (у нас вроде тоже, но как понимаю не сильно развито изза анонимных мабил) есть МТС банк, кажетс в Билайне и Теле тоже что-то похожее, и нюансы когда через админку оператора что-то кто-то для чего-то привязал, а потом с этогол привязанного оно как уплыло все что на нем было, а он, привязывая, думал, что только абонку списывать будет... и т.д. и т.п.
так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег
cohan написав:так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег
Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников тех, кто потом через них уводят чужие деньги. Именно так, т.к. когда киберполиции еще неясно, кто там и как увел деньги, не откладывая дело в долгий ящик, навестить (с обысками) разрабов и особенно рьяных (упоротых) распространителей их вредных поделий. Пусть отвечают. Может со временем пропадет охота этим заниматься или мозги появятся. А может и чего интересное у них выявится, например, связи с мошенниками. Надысь смотрел видео, как замели 3-х умников, зарабатывавших на уводе денег в т.ч. путем перевыпуска симок. Но это ж капля в море, т.к. уже превратилось в бизнес. Если этих умников надлежащим образом потрусить, типа откуда у них базы банков и операторов, тоже много интересного можно будет узнать. В т.ч. о банках и их сотрудниках. Так что пусть потом сидят вместе.
newbie написав:Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников
Правильно. Продвинутые банкинги - потенциальная угроза. Надо всех разрабов показательно расстрелять. А их руководство - анально покарать. Тогда заживём ! Будем торбочки денег из рук в руки передавать, так то оно спокойнее )))