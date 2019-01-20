Додано: Вів 13 кві, 2021 15:49

cohan написав: так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег

Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников тех, кто потом через них уводят чужие деньги. Именно так, т.к. когда киберполиции еще неясно, кто там и как увел деньги, не откладывая дело в долгий ящик, навестить (с обысками) разрабов и особенно рьяных (упоротых) распространителей их вредных поделий. Пусть отвечают. Может со временем пропадет охота этим заниматься или мозги появятся. А может и чего интересное у них выявится, например, связи с мошенниками. Надысь смотрел видео, как замели 3-х умников, зарабатывавших на уводе денег в т.ч. путем перевыпуска симок. Но это ж капля в море, т.к. уже превратилось в бизнес. Если этих умников надлежащим образом потрусить, типа откуда у них базы банков и операторов, тоже много интересного можно будет узнать. В т.ч. о банках и их сотрудниках. Так что пусть потом сидят вместе.