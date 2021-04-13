Додано: Вів 13 кві, 2021 20:46

Не всех, есть и нормальные. И сейчас не продвинутые, а отстойные.

Не продвинутые,а нормальные были раньше, когда мошенничества не было. А не было его потому, что они были сделаны так, что мошенничество было невозможным.

А теперешний отстой весь основан на "удобствах" для мошенников, для которых снимаются все преграды.

И нечего тут обижаться. Полиция даже и без заявления потерпевших должна сама знать, на что нужно смотреть в первую очередь.

Это означает, что если в банке будет мошенничество в отношении клиентов и в него зайдет полиция, то отгребет в первую очередь банк, за то, что такое допустил (или организовал).

А если полиция не будет знать, куда смотреть, то ей подскажут, т.к. не надо считать клиентов лохами. Они тоже умеют (и имеют право) защищаться.