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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9444944594469447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:23

  mephala написав:
  newbie написав:
  mustbe написав:Наша алла так и не асилила привязку чужаков

О, это то, что мошенникам и нужно. Как в Монобанке. Привязать, деньги увести и досвидос. Думаю, хорошо, что не осилила. Или просто включила мозги.


в смысле что в случае вскрытия аккаунта моно пострадает не только моно но и привязанные карты? так при стягивании с привязанных карт спрашивает свв. а иногда еще и код прилетает на фин телефон.


вроде ж недавно в пумбе это проходили :mrgreen: :mrgreen:

вообще в России шухер периодически гораздо веселее ПУМБа, у них там (у нас вроде тоже, но как понимаю не сильно развито изза анонимных мабил) есть МТС банк, кажетс в Билайне и Теле тоже что-то похожее, и нюансы когда через админку оператора что-то кто-то для чего-то привязал, а потом с этогол привязанного оно как уплыло все что на нем было, а он, привязывая, думал, что только абонку списывать будет... и т.д. и т.п.

так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:49

  cohan написав:так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег

Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников тех, кто потом через них уводят чужие деньги. Именно так, т.к. когда киберполиции еще неясно, кто там и как увел деньги, не откладывая дело в долгий ящик, навестить (с обысками) разрабов и особенно рьяных (упоротых) распространителей их вредных поделий. Пусть отвечают. Может со временем пропадет охота этим заниматься или мозги появятся. А может и чего интересное у них выявится, например, связи с мошенниками. Надысь смотрел видео, как замели 3-х умников, зарабатывавших на уводе денег в т.ч. путем перевыпуска симок. Но это ж капля в море, т.к. уже превратилось в бизнес. Если этих умников надлежащим образом потрусить, типа откуда у них базы банков и операторов, тоже много интересного можно будет узнать. В т.ч. о банках и их сотрудниках. Так что пусть потом сидят вместе.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:05

  newbie написав:Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников

Правильно.
Продвинутые банкинги - потенциальная угроза.
Надо всех разрабов показательно расстрелять. А их руководство - анально покарать.
Тогда заживём !
Будем торбочки денег из рук в руки передавать, так то оно спокойнее )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:46

Не всех, есть и нормальные. И сейчас не продвинутые, а отстойные.
Не продвинутые,а нормальные были раньше, когда мошенничества не было. А не было его потому, что они были сделаны так, что мошенничество было невозможным.
А теперешний отстой весь основан на "удобствах" для мошенников, для которых снимаются все преграды.
И нечего тут обижаться. Полиция даже и без заявления потерпевших должна сама знать, на что нужно смотреть в первую очередь.
Это означает, что если в банке будет мошенничество в отношении клиентов и в него зайдет полиция, то отгребет в первую очередь банк, за то, что такое допустил (или организовал).
А если полиция не будет знать, куда смотреть, то ей подскажут, т.к. не надо считать клиентов лохами. Они тоже умеют (и имеют право) защищаться.
newbie
 
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