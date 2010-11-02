mustbe написав:Наша алла так и не асилила привязку чужаков
О, это то, что мошенникам и нужно. Как в Монобанке. Привязать, деньги увести и досвидос. Думаю, хорошо, что не осилила. Или просто включила мозги.
в смысле что в случае вскрытия аккаунта моно пострадает не только моно но и привязанные карты? так при стягивании с привязанных карт спрашивает свв. а иногда еще и код прилетает на фин телефон.
вроде ж недавно в пумбе это проходили
вообще в России шухер периодически гораздо веселее ПУМБа, у них там (у нас вроде тоже, но как понимаю не сильно развито изза анонимных мабил) есть МТС банк, кажетс в Билайне и Теле тоже что-то похожее, и нюансы когда через админку оператора что-то кто-то для чего-то привязал, а потом с этогол привязанного оно как уплыло все что на нем было, а он, привязывая, думал, что только абонку списывать будет... и т.д. и т.п.
так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег
cohan написав:так что за видимым удобством а-ля "побольше разных карт в нешем приложении" скрываются потенциальные дыры для утекания денег
Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников тех, кто потом через них уводят чужие деньги. Именно так, т.к. когда киберполиции еще неясно, кто там и как увел деньги, не откладывая дело в долгий ящик, навестить (с обысками) разрабов и особенно рьяных (упоротых) распространителей их вредных поделий. Пусть отвечают. Может со временем пропадет охота этим заниматься или мозги появятся. А может и чего интересное у них выявится, например, связи с мошенниками. Надысь смотрел видео, как замели 3-х умников, зарабатывавших на уводе денег в т.ч. путем перевыпуска симок. Но это ж капля в море, т.к. уже превратилось в бизнес. Если этих умников надлежащим образом потрусить, типа откуда у них базы банков и операторов, тоже много интересного можно будет узнать. В т.ч. о банках и их сотрудниках. Так что пусть потом сидят вместе.
newbie написав:Это Вы хорошо сказали. Но я бы еще тех, кто эти удобства создает и навязывает, квалифицировал, как сообщников
Правильно. Продвинутые банкинги - потенциальная угроза. Надо всех разрабов показательно расстрелять. А их руководство - анально покарать. Тогда заживём ! Будем торбочки денег из рук в руки передавать, так то оно спокойнее )))
Не всех, есть и нормальные. И сейчас не продвинутые, а отстойные. Не продвинутые, а нормальные были раньше, когда мошенничества не было. А не было его потому, что они были сделаны так, что мошенничество было невозможным. А теперешний отстой весь основан на "удобствах" для мошенников, для которых снимаются все преграды. И нечего тут обижаться. Полиция даже и без заявления потерпевших должна сама знать, на что нужно смотреть в первую очередь. Это означает, что если в банке будет мошенничество в отношении клиентов и в него зайдет полиция, то отгребет в первую очередь банк, за то, что такое допустил (или организовал). А если полиция не будет знать, куда смотреть, то ей подскажут, т.к. не надо считать клиентов лохами. Они тоже умеют (и имеют право) защищаться.
Alfa_Bank написав:Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються.
а теперь давайте по пунктам (кстати когда указываете пункты - положено указывать название документа где они находятся полностью. а то 3.22 например трижды встречается в разных додатках). Итак:
4.3.32. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право у випадку випуску (перевипуску) Картки згідно з умовами цього Договору, направити її на поштову адресу Клієнта, що вказана останнім в Анкетізаяві про акцепт. При цьому надання ПІН-коду Клієнту здійснюється шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Сторони погоджуються, що Картка являється такою, що отримана Клієнтом особисто після спливу 30 календарних днів з моменту відправлення її Банком на адресу Клієнта згідно з умовами цього пункту. На Клієнта покладається обов’язок контролю поштової скриньки Клієнта. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі ризики пов’язані із використанням Карти третіми особами несе Клієнт та Банк не несе відповідальності за такі дії третіх осіб перед Клієнтом.
На каком основании банк решил что карта считается полученной клиентом ЛИЧНО через 30 календарных дней после ее отправки банком при том что простые письма никогда ЛИЧНО не вручаются и почтовый ящик это не собственность КЛИЕНТА (а если это коммуналка где живет 100500 людей)? А если почта не донесла ее до почтового ящика вообще? Где тот документ который в суде подтвердит что почта вообще донесла письмо с картой до почтового ящика? Вы решили поиграть с клиентом в игры типа мы отправили а вы дальше еби****сь? В добавок вы возлагаете ответственность на клиента что бы он контролировал свой почтовый ящик. В каком законе прописано что такое "поштова скринька Клієнта"? У меня в подъезде вообще нет почтовых ящиков. От слова совсем. Что мне контролировать? Стену? И даже если в подъезде висят почтовые ящики - в каких законах прописано что вот именно ЭТОТ ящик МОЙ что бы я его контролировал?
3.22. ... б) у разі настання необхідності у переоформлені Платіжної картки, емітованої раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, умови обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, змінюються у такому порядку: «Клас», «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» або «Platinum Black +» на «White» або «Black» або «Graphite» і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакетів послуг, вказаних у другому стовбці таблиці, що розміщені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://alfabank.ua (розділ: «Тарифи та умови договору»). Зміна умов обслуговування Рахунку відбувається в день звернення Клієнта до Банку ...
В этом пункте мне интересно как вы прокомментируете последнюю фразу. Ведь перевыпуск карт по сроку происходит без обращение клиента в банк.
Доброго дня. Відпишусь трохи згодом.
Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду. Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.
newbie написав:Поллярда недавно скомпрометированных эккаунтов фб подтверждают это.
Можно подумать что в случае самописного приложения слив данных невозможен.
Вот как раз в случае телеграм/вайбер-банкинга слив данных очень маловероятен так как никто не взаимодейтсвует с серверами банка напрямую, используется минимум две прокладки: собственно сам месенжер и бот которые сам по себе вообще не способен что-либо слить (надо очень постараться чтобы он это мог).
Другой вопрос насколько телеграм/вайбер-банкинг удобен. На примере ПУМБ-овского - неудобный и непонятный.