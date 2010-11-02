Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду.
Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.
дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу.
в документі описано зовсім не так як ви написали.
в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.