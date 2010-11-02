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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9445944694479448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:49

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду.
Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.


дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу.
в документі описано зовсім не так як ви написали.
в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.
mephala
 
Повідомлень: 7192
З нами з: 07.04.14
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  #<1 ... 9445944694479448
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