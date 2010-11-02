Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду. Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.
дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу. в документі описано зовсім не так як ви написали. в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.
Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду. Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.
дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу. в документі описано зовсім не так як ви написали. в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.
ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою. Банк має право відправити картку, а клієнту потрібно отримати її у поштовому відділенні до спливу 30 календарних днів. Після цього терміну картка повернеться в банк. Деталі про адресу доставки, номер листа и т.п. надаються в смс-повідомленні від банку чи при особистому зверненні клієнта до Контакт-Центру чи відділення банку.