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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9445944694479448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:49

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду.
Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.


дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу.
в документі описано зовсім не так як ви написали.
в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:37

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду.
Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.


дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу.
в документі описано зовсім не так як ви написали.
в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.

ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою. Банк має право відправити картку, а клієнту потрібно отримати її у поштовому відділенні до спливу 30 календарних днів. Після цього терміну картка повернеться в банк. Деталі про адресу доставки, номер листа и т.п. надаються в смс-повідомленні від банку чи при особистому зверненні клієнта до Контакт-Центру чи відділення банку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:05

  Alfa_Bank написав:ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою

ДБО - это договор, а не Положение какое-то, которое может описывать процесс загалом (а в деталях его должны описывать Порядки или инструкции). Если у Вас договора пишутся загалом или так, что в них написано одно, а понимать из нужно по другому, то они никчемны (недействительны). И за это должны отвечать Ваши юристы, если конечно, их не заставляют писать такие договора. Так и передайте Вашему руководству и Вашим рисковикам, что по мнению клиентов банк осуществляет рискованную деятельность, "заключая" с клиентами такие "договора". На Вашем месте я бы не комментировал эти договора, оставив это юристам. Это чисто дружеская рекомендация, т.к. понятно, что Вы хотите сделать лучше банку и пытаетесь помогать клиентам. Но при этом лучше не получается. В общем, недовольны клиенты Вашими договорами, считают их нерелевантными и мошенническими. ВСУ, другие суды и НБУ, похоже, будут того же мнения. Банку самое время рассмотреть риски этого.
newbie
 
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  #<1 ... 9445944694479448
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