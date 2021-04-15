Додано: Сер 14 кві, 2021 18:05

Alfa_Bank написав: ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою

ДБО - это договор, а не Положение какое-то, которое может описывать процесс загалом (а в деталях его должны описывать Порядки или инструкции). Если у Вас договора пишутся загалом или так, что в них написано одно, а понимать из нужно по другому, то они никчемны (недействительны). И за это должны отвечать Ваши юристы, если конечно, их не заставляют писать такие договора. Так и передайте Вашему руководству и Вашим рисковикам, что по мнению клиентов банк осуществляет рискованную деятельность, "заключая" с клиентами такие "договора". На Вашем месте я бы не комментировал эти договора, оставив это юристам. Это чисто дружеская рекомендация, т.к. понятно, что Вы хотите сделать лучше банку и пытаетесь помогать клиентам. Но при этом лучше не получается. В общем, недовольны клиенты Вашими договорами, считают их нерелевантными и мошенническими. ВСУ, другие суды и НБУ, похоже, будут того же мнения. Банку самое время рассмотреть риски этого.