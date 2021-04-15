Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду. Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.
дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу. в документі описано зовсім не так як ви написали. в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.
Alfa_Bank написав:Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду. Пункт 3.22 відправлений на аналіз та коригування.
дякую за зворотній зв’язок але ви зовсім не пояснили саме ТЕКСТ документу. в документі описано зовсім не так як ви написали. в тексті документу вказано просто "листом" а не "рекомендованим листом", ви зовсім не пояснили про 30 днів і вважається отриманим особисто не залежно ні від чого, про поштову скриньку яку клієнт зобов’язаний контролювати. та там багато перлів які ви просто проігнорували.
ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою. Банк має право відправити картку, а клієнту потрібно отримати її у поштовому відділенні до спливу 30 календарних днів. Після цього терміну картка повернеться в банк. Деталі про адресу доставки, номер листа и т.п. надаються в смс-повідомленні від банку чи при особистому зверненні клієнта до Контакт-Центру чи відділення банку.
Alfa_Bank написав:ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою
ДБО - это договор, а не Положение какое-то, которое может описывать процесс загалом (а в деталях его должны описывать Порядки или инструкции). Если у Вас договора пишутся загалом или так, что в них написано одно, а понимать из нужно по другому, то они никчемны (недействительны). И за это должны отвечать Ваши юристы, если конечно, их не заставляют писать такие договора. Так и передайте Вашему руководству и Вашим рисковикам, что по мнению клиентов банк осуществляет рискованную деятельность, "заключая" с клиентами такие "договора". На Вашем месте я бы не комментировал эти договора, оставив это юристам. Это чисто дружеская рекомендация, т.к. понятно, что Вы хотите сделать лучше банку и пытаетесь помогать клиентам. Но при этом лучше не получается. В общем, недовольны клиенты Вашими договорами, считают их нерелевантными и мошенническими. ВСУ, другие суды и НБУ, похоже, будут того же мнения. Банку самое время рассмотреть риски этого.
Alfa_Bank написав:ДБО описує загалом процес перевипуску карток поштою. Банк має право відправити картку, а клієнту потрібно отримати її у поштовому відділенні до спливу 30 календарних днів. Після цього терміну картка повернеться в банк. Деталі про адресу доставки, номер листа и т.п. надаються в смс-повідомленні від банку чи при особистому зверненні клієнта до Контакт-Центру чи відділення банку.
ДБО это не художественная литература что бы описывать в общем. И вы опять не желаете пояснять ту хрень (по другому не описать) которую прописали в ДБО. там конкретно описано что через 30 дней карта считается полученной даже если клиент не получил. это по вашему общее описание? или что клиент обязан!!! контролировать свой почтовый ящик. вы упорно не желаете комментировать описанное в ДБО а делаете уклон на то как оно реально работает. хотя этот реальный механизм вообще никак не отражен в ДБО.
Что Вы от них хотите? Ловкость рук и никакого мошенства. И это мягко говоря. Я уже не хочу говорить как это правильно называется, в т.ч. на юридическом языке. Без лоха жизнь плоха. Делайте выводы. И ладно, если б в этом был хоть какой-то экономический смысл, как в случае с альфа-чеком. Так нет просто тупость. Будем выбрасывать на ветер деньги или грызть кактусы, потому что нам это нравится
А всем остальным, кому они не нужны, рекомендую отказываться от карт Альфы, как я, потому что она через 30 дней после перевыпуска будет спокойно вместо Вас списывать с них деньги. И Вы никому ничего не докажете, т.к. будет считаться, что карта у Вас. Если кто-то думает, что нет и он затребует от Альфы доказательства, то Вы их не получите. Это уже проверено. Вместо них Вы получите письмо от юристов Альфы, где будет написано, что Вы подписались под ДБО с вот той хренью. Так что управляем рисками. Альфа когда-то (не очень давно) работала без карт. Пора ей к тому состоянию возвращаться.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 16 кві, 2021 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Еще один прикол. Обратил внимание, что после того, как я отказался от карт Альфы, мне стала приходить ее карточная реклама (типа чтобы в такси расплачиваться ее картами и т.д.). До этого 10 лет не приходила, т.к. видели, что хоть карты и есть, но я ими не пользуюсь. А как отказался, так стали присылать. Ну скажите, это нормальный банк? И да, он не навязывает услуги, он их просто нагло и упорно втюхивает.
newbie для себя сделал вывод, что у Аллы должно быть открыто ровно столько продуктов сколько нужно в текущий момент времени. т.е. - если к примеру нужна пакетная карта открываем её, а через две недели она не нужна закрываем (и "ой" как они бывает не хотят закрывать картсчёт в чате) А насчёт навязчивой рекламы - так можно каждый раз после таких предложений перезванивать на ГЛ и подробно обо всём расспрашивать (молодцы что вернули 0800 - респект и уважуха!) ... после десятого звонка обычно на какоето время попускает
newbie написав:Еще один прикол. Обратил внимание, что после того, как я отказался от карт Альфы, мне стала приходить ее карточная реклама (типа чтобы в такси расплачиваться ее картами и т.д.). До этого 10 лет не приходила, т.к. видели, что хоть карты и есть, но я ими не пользуюсь. А как отказался, так стали присылать.
ИМХО, вещи несвязанные. У меня есть карты, а реклама тоже стала приходить.
uaprofi написав:newbie для себя сделал вывод, что у Аллы должно быть открыто ровно столько продуктов сколько нужно в текущий момент времени. т.е. - если к примеру нужна пакетная карта открываем её, а через две недели она не нужна закрываем (и "ой" как они бывает не хотят закрывать картсчёт в чате)
Золотые слова. Только это не так просто. Откуда клиент знает, на какие услуги его принудительно подсадил банк и, более того, втихаря списывает за это деньги. Если, он, например, как я, просто много лет держит у них деньги и больше ничего. Причем раньше меня этот банк интересовал раз в году, когда перекладывал депозиты. Теперь вот завис на нем несколько месяцев. Кстати, когда я в их чате отказывался от карт, мне предлагали и счет закрыть. Что странно, т.к. на такое вроде нужно документально оформленное заявление.