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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9446944794489449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:18

  ingtrans написав:ИМХО, вещи несвязанные. У меня есть карты, а реклама тоже стала приходить.

Может быть просто совпало. "Развивают" карточный бизнес. Да так успешно, что у клиентов все больше возникает желание отказаться от всех (или почти всех) их услуг, в т.ч. от карт.
newbie
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
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  #<1 ... 9446944794489449
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