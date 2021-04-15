Может быть просто совпало. "Развивают" карточный бизнес. Да так успешно, что у клиентов все больше возникает желание отказаться от всех (или почти всех) их услуг, в т.ч. от карт.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:18
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, vitaliy1111, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|