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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:18
ingtrans написав:
ИМХО, вещи несвязанные. У меня есть карты, а реклама тоже стала приходить.
Может быть просто совпало. "Развивают" карточный бизнес. Да так успешно, что у клиентов все больше возникает желание отказаться от всех (или почти всех) их услуг, в т.ч. от карт.
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newbie
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:55
Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:56
newbie написав:А всем остальным, кому они не нужны, рекомендую отказываться от карт Альфы, как я, потому что она через 30 дней после перевыпуска будет спокойно вместо Вас списывать с них деньги. И Вы никому ничего не докажете, т.к. будет считаться, что карта у Вас.
Если кто-то думает, что нет и он затребует от Альфы доказательства, то Вы их не получите. Это уже проверено. Вместо них Вы получите письмо от юристов Альфы, где будет написано, что Вы подписались под ДБО с вот той хренью.
Так что управляем рисками. Альфа когда-то (не очень давно) работала без карт. Пора ей к тому состоянию возвращаться.
Спасибо за сообщение. Вопрос с картами от Альфы снят)))
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Binimovich
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