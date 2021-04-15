newbie написав: А всем остальным, кому они не нужны, рекомендую отказываться от карт Альфы, как я, потому что она через 30 дней после перевыпуска будет спокойно вместо Вас списывать с них деньги. И Вы никому ничего не докажете, т.к. будет считаться, что карта у Вас.

Если кто-то думает, что нет и он затребует от Альфы доказательства, то Вы их не получите. Это уже проверено. Вместо них Вы получите письмо от юристов Альфы, где будет написано, что Вы подписались под ДБО с вот той хренью.

Так что управляем рисками. Альфа когда-то (не очень давно) работала без карт. Пора ей к тому состоянию возвращаться.