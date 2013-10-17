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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:18
ingtrans написав:
ИМХО, вещи несвязанные. У меня есть карты, а реклама тоже стала приходить.
Может быть просто совпало. "Развивают" карточный бизнес. Да так успешно, что у клиентов все больше возникает желание отказаться от всех (или почти всех) их услуг, в т.ч. от карт.
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newbie
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:55
Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?
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Binimovich
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:56
newbie написав:А всем остальным, кому они не нужны, рекомендую отказываться от карт Альфы, как я, потому что она через 30 дней после перевыпуска будет спокойно вместо Вас списывать с них деньги. И Вы никому ничего не докажете, т.к. будет считаться, что карта у Вас.
Если кто-то думает, что нет и он затребует от Альфы доказательства, то Вы их не получите. Это уже проверено. Вместо них Вы получите письмо от юристов Альфы, где будет написано, что Вы подписались под ДБО с вот той хренью.
Так что управляем рисками. Альфа когда-то (не очень давно) работала без карт. Пора ей к тому состоянию возвращаться.
Спасибо за сообщение. Вопрос с картами от Альфы снят)))
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Binimovich
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:26
Binimovich написав:
Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?
да, только он и есть, если mcc не в выбранной категории
0,5% грязными
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cohan
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:55
cohan написав: Binimovich написав:
Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?
да, только он и есть, если mcc не в выбранной категории
0,5% грязными
и только при оплате токеном
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Kalgan
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:31
uaprofi написав:
для себя сделал вывод, что у Аллы должно быть открыто ровно столько продуктов сколько нужно в текущий момент времени.
т.е. - если к примеру нужна пакетная карта открываем её, а через две недели она не нужна закрываем (и "ой" как они бывает не хотят закрывать картсчёт в чате)
"Не нужна карта - закрой" - было актуально всегда для разных банков выборочно, в настоящее время стало обязательным к выполнению во всей БСУ.
п.с. Подобные сообщения можно найти по разным профильным веткам 2, 3 и 7 лет назад.
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ruvex
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27
Добрый день. Подскажите пожалуйста долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции
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tarask
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:35
tarask написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции
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в экотических валютах всегда долларовой картой выгоднее расплачиваться ...
... в Турции можно долларами рассчитаться и напрямую, т.е. не через ДСС, а именно напрямую долларом. Не знаю как щас, но когда я был там последний раз, то рассчет в долларах был именно долларовый, а не дисисишный
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IMPRINTER
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