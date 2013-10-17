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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9447944894499450>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:18

  ingtrans написав:ИМХО, вещи несвязанные. У меня есть карты, а реклама тоже стала приходить.

Может быть просто совпало. "Развивают" карточный бизнес. Да так успешно, что у клиентов все больше возникает желание отказаться от всех (или почти всех) их услуг, в т.ч. от карт.
newbie
 
Повідомлень: 6343
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:55

Re: Альфа-Банк

Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?
Binimovich
 
Повідомлень: 4050
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:56

Re: Альфа-Банк

newbie написав:А всем остальным, кому они не нужны, рекомендую отказываться от карт Альфы, как я, потому что она через 30 дней после перевыпуска будет спокойно вместо Вас списывать с них деньги. И Вы никому ничего не докажете, т.к. будет считаться, что карта у Вас.
Если кто-то думает, что нет и он затребует от Альфы доказательства, то Вы их не получите. Это уже проверено. Вместо них Вы получите письмо от юристов Альфы, где будет написано, что Вы подписались под ДБО с вот той хренью.
Так что управляем рисками. Альфа когда-то (не очень давно) работала без карт. Пора ей к тому состоянию возвращаться.
Спасибо за сообщение. Вопрос с картами от Альфы снят)))
Binimovich
 
Повідомлень: 4050
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:26

  Binimovich написав:Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?


да, только он и есть, если mcc не в выбранной категории
0,5% грязными
cohan
 
Повідомлень: 1476
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:55

  cohan написав:
  Binimovich написав:Сейчас есть какой-то кэшбэк по карточкам у Альфы за оплату в пос-терминалах, в торговых сетях, то бишь?


да, только он и есть, если mcc не в выбранной категории
0,5% грязными

и только при оплате токеном
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:31

  uaprofi написав:для себя сделал вывод, что у Аллы должно быть открыто ровно столько продуктов сколько нужно в текущий момент времени.
т.е. - если к примеру нужна пакетная карта открываем её, а через две недели она не нужна закрываем (и "ой" как они бывает не хотят закрывать картсчёт в чате)

"Не нужна карта - закрой" - было актуально всегда для разных банков выборочно, в настоящее время стало обязательным к выполнению во всей БСУ.
п.с. Подобные сообщения можно найти по разным профильным веткам 2, 3 и 7 лет назад.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Подскажите пожалуйста долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции
tarask
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:35

  tarask написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста долларовой или гривневой картой выгоднее расплачиваться в Турции

Отправлено с моего Mi 9 Lite через Tapatalk


в экотических валютах всегда долларовой картой выгоднее расплачиваться ...

... в Турции можно долларами рассчитаться и напрямую, т.е. не через ДСС, а именно напрямую долларом. Не знаю как щас, но когда я был там последний раз, то рассчет в долларах был именно долларовый, а не дисисишный
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:22

Re: Альфа-Банк

Колеги, чому не додаються карти Ред до МастеркартБільше ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:25

Re: Альфа-Банк

  maxprofit написав:Колеги, чому не додаються карти Ред до МастеркартБільше ?

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html
ingtrans
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