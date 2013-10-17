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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:30
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Додано: Суб 17 кві, 2021 16:20
Так Альфа и в ссылке, которую я привел, есть. Просто та ссылка в моем представлении объясняет, почему не добавляется карта Red: в программе Mastercard Бiльше от Альфы участвует только карты А-Club, к которым Red не относится. Хотя вообще банков, которые работают с Mastercard Бiльше гораздо больше.
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