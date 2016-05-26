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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9447944894499450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:30

ingtrans
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html Але тут є Альфа.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:20

  maxprofit написав:ingtrans
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html Але тут є Альфа.

Так Альфа и в ссылке, которую я привел, есть. Просто та ссылка в моем представлении объясняет, почему не добавляется карта Red: в программе Mastercard Бiльше от Альфы участвует только карты А-Club, к которым Red не относится. Хотя вообще банков, которые работают с Mastercard Бiльше гораздо больше.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:13

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, в тарифах на пакет White есть пункт "Конвертація валюти 1%", о какой конвертации идёт речь, это комиссия возникает при оплате в валюте отличной от валюты карты?
tarask
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:37

tarask
Сто раз обсуждалось - Альфа не подходит для расчётов в валюте для здравомыслящих.
Вот сейчас взглянул на сайте на карточный курс по usd 28.50 - это почти 2% - они там кукухой явно поехали.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:01

Re: Альфа-Банк

Одна из самых популярных веток форума засохла. Банк так часто стрелял себе в ногу, что добился результата.
2XL
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  #<1 ... 9447944894499450
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