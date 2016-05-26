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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:30
ingtrans
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:20
Так Альфа и в ссылке, которую я привел, есть. Просто та ссылка в моем представлении объясняет, почему не добавляется карта Red: в программе Mastercard Бiльше от Альфы участвует только карты А-Club, к которым Red не относится. Хотя вообще банков, которые работают с Mastercard Бiльше гораздо больше.
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:13
Re: Альфа-Банк
Подскажите пожалуйста, в тарифах на пакет White есть пункт "Конвертація валюти 1%", о какой конвертации идёт речь, это комиссия возникает при оплате в валюте отличной от валюты карты?
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:37
tarask
Сто раз обсуждалось - Альфа не подходит для расчётов в валюте для здравомыслящих.
Вот сейчас взглянул на сайте на карточный курс по usd 28.50 - это почти 2% - они там кукухой явно поехали.
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:01
Re: Альфа-Банк
Одна из самых популярных веток форума засохла. Банк так часто стрелял себе в ногу, что добился результата.
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