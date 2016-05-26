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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9448944994509451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:41

  clientage написав:Я выбираю тут категории только ради своего ПерсМена...

У вас мальчик? :D ну-ну
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:43

  idealstorm написав:
  clientage написав:Я выбираю тут категории только ради своего ПерсМена...

У вас мальчик? :D ну-ну

Неаа, у меня девочка умница и красавица, но ПерсМен
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 9448944994509451
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