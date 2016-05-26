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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:41
clientage написав:
Я выбираю тут категории только ради своего ПерсМена...
У вас мальчик?
ну-ну
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idealstorm
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:43
idealstorm написав: clientage написав:
Я выбираю тут категории только ради своего ПерсМена...
У вас мальчик?
ну-ну
Неаа, у меня девочка умница и красавица, но ПерсМен
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clientage
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