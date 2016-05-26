Додано: Нед 18 кві, 2021 06:55

Что касается форума - мне кажется дело в другом: после того как "отключили" подписи - уменьшилось количество сообщений тех кто их постоянно "проветривал". Только и всего. Ну а банковских новостей по выходным генерируется естественно меньше.

Касаемо ветки Алюсика с одной стороны действительно она стала не вкусной. Обсуждать то особо тут нет ничего интересного. Но это одна сторона медали. Похоже что и глюки стали встречаться тут реже - ведь каждый эпик-фэйл смузохлебов генерировал минимум десяток страниц. А теперь это тут случается реже. В отличии примеру от ветки сибаса, где очередная не выплата части кишмиша дает тему обсуждения на месяц. Хотя по сути такие обсуждения - ни о чем. Особенно тем, кому выплатили сполна