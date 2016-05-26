У вас мальчик? ну-ну
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:41
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:43
Додано: Суб 17 кві, 2021 23:17
Оффтоп:
наскільки я бачу - форум в принципі засинає в суботу-неділю. Думаю, що люди, які постійно хизуються тим, що носять "фонд" з банки в банку - просто економлять, не підключаючи додому інтернет. Але аргумент, звісно звичний: "я на вихідних відпочиваю"
ІМХО
Додано: Нед 18 кві, 2021 06:55
Что касается форума - мне кажется дело в другом: после того как "отключили" подписи - уменьшилось количество сообщений тех кто их постоянно "проветривал". Только и всего. Ну а банковских новостей по выходным генерируется естественно меньше.
Касаемо ветки Алюсика с одной стороны действительно она стала не вкусной. Обсуждать то особо тут нет ничего интересного. Но это одна сторона медали. Похоже что и глюки стали встречаться тут реже - ведь каждый эпик-фэйл смузохлебов генерировал минимум десяток страниц. А теперь это тут случается реже. В отличии примеру от ветки сибаса, где очередная не выплата части кишмиша дает тему обсуждения на месяц. Хотя по сути такие обсуждения - ни о чем. Особенно тем, кому выплатили сполна
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