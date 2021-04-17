У вас мальчик? ну-ну
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:41
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:43
Додано: Суб 17 кві, 2021 23:17
Оффтоп:
наскільки я бачу - форум в принципі засинає в суботу-неділю. Думаю, що люди, які постійно хизуються тим, що носять "фонд" з банки в банку - просто економлять, не підключаючи додому інтернет. Але аргумент, звісно звичний: "я на вихідних відпочиваю"
ІМХО
Додано: Нед 18 кві, 2021 06:55
Что касается форума - мне кажется дело в другом: после того как "отключили" подписи - уменьшилось количество сообщений тех кто их постоянно "проветривал". Только и всего. Ну а банковских новостей по выходным генерируется естественно меньше.
Касаемо ветки Алюсика с одной стороны действительно она стала не вкусной. Обсуждать то особо тут нет ничего интересного. Но это одна сторона медали. Похоже что и глюки стали встречаться тут реже - ведь каждый эпик-фэйл смузохлебов генерировал минимум десяток страниц. А теперь это тут случается реже. В отличии примеру от ветки сибаса, где очередная не выплата части кишмиша дает тему обсуждения на месяц. Хотя по сути такие обсуждения - ни о чем. Особенно тем, кому выплатили сполна
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:13
Re: Альфа-Банк
А что возьмёт Альфа при оплате лирой с долларовой карты. Пакет Ультра?
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:37
кстати, а почему подписи отключили??
было какое-то объявление?
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:24
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:02
Я спрашиывал в личку у одного из модераторов - мне ответили, что это из-за "проветривальщиков", которых они не способны победить. Ну и естественно по просьбам "трудящихся", которым якобы подписи мешают искать что либо на форуме. Имхо причины высосаны из пальца. Ну а шо делать. Меня типа успокоили прдписи то типа сохранены, но их просто не видно, но любой в вашем профиле может их видеть. Смешные...
Зы. Кстати имхо от флудеров была тоже польза, подчас они задевали прлезные темы для обсуждения. И от сокрытия показа подписей для форума вреда больше чем от флуда. В мою бытность админом одного весьма популярного форума канувшего в лету я боролся с флудом другими методами. Но То таке....
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 18 кві, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:04
хорошо возьмет
выше где-то писали точные расчеты, даже с причинами (вероятными или реальными) почему так,
я для себя в голове держу "курс мастеркард (ну Визы)" + 4%, должно хватить (с)
вот и считайте
можете на Убере украинском проверить например )
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:07
Re: Альфа-Банк
можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты
у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01
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