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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9449945094519452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:08

  cohan написав:можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты

у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01

А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:30

  Flamingo написав:
  cohan написав:можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты

у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01

А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51 ;)

А свою причетність до тутешнього комунального пікнічку можна якось перевірити без встановлення безСенсового додатку?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:32

Re: Альфа-Банк

tarask написав:А что возьмёт Альфа при оплате лирой с долларовой карты. Пакет Ультра?

Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa(можливе неспівпадіння до 0.3% від офіційного), якщо закінчилася готівка й немає інших карт з кращими курсами й кешбеком. А найвигідніший курс при обміні готівки на ліри в мережі маркетів Migros, LC Waikiki і т.п.
Принаймні якщо за півроку не відбулося ніяких змін.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:05

  AleksD написав:
  2XL написав:Одна из самых популярных веток форума засохла. Банк так часто стрелял себе в ногу, что добился результата.

Оффтоп:
наскільки я бачу - форум в принципі засинає в суботу-неділю. Думаю, що люди, які постійно хизуються тим, що носять "фонд" з банки в банку - просто економлять, не підключаючи додому інтернет. Але аргумент, звісно звичний: "я на вихідних відпочиваю" :D
ІМХО

Может действительно люди на выходных уделяют внимание другим аспектам своей жизни.
Не строчить же на форуме 24/7/365.

Да и "фонды" на выходных не переносятся, т.к. банки закрыты
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:14

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa

Альфа ж 1% за конвертацию доллара в лиру еще возьмет.
barborys
 
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