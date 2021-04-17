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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:08
cohan написав:
можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты
у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01
А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:30
Flamingo написав: cohan написав:
можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты
у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01
А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51
А свою причетність до тутешнього комунального пікнічку можна якось перевірити без встановлення безСенсового додатку?
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:32
tarask написав:А что возьмёт Альфа при оплате лирой с долларовой карты. Пакет Ультра?
Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa(можливе неспівпадіння до 0.3% від офіційного), якщо закінчилася готівка й немає інших карт з кращими курсами й кешбеком. А найвигідніший курс при обміні готівки на ліри в мережі маркетів Migros, LC Waikiki і т.п.
Принаймні якщо за півроку не відбулося ніяких змін.
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stryzhko
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:05
AleksD написав:
Оффтоп
2XL написав:
Одна из самых популярных веток форума засохла. Банк так часто стрелял себе в ногу, что добился результата.
:
наскільки я бачу - форум в принципі засинає в суботу-неділю. Думаю, що люди, які постійно хизуються тим, що носять "фонд" з банки в банку - просто економлять, не підключаючи додому інтернет. Але аргумент, звісно звичний: "я на вихідних відпочиваю" ІМХО
Может действительно люди на выходных уделяют внимание другим аспектам своей жизни.
Не строчить же на форуме 24/7/365.
Да и "фонды" на выходных не переносятся, т.к. банки закрыты
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:14
stryzhko написав:
Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa
Альфа ж 1% за конвертацию доллара в лиру еще возьмет.
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barborys
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:02
barborys написав:Альфа ж 1% за конвертацию доллара в лиру еще возьмет.
В теорії можливо, але на практиці півроку тому цього не було.
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stryzhko
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