А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:08
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:30
А свою причетність до тутешнього комунального пікнічку можна якось перевірити без встановлення безСенсового додатку?
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:32
Re: Альфа-Банк
Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa(можливе неспівпадіння до 0.3% від офіційного), якщо закінчилася готівка й немає інших карт з кращими курсами й кешбеком. А найвигідніший курс при обміні готівки на ліри в мережі маркетів Migros, LC Waikiki і т.п.
Принаймні якщо за півроку не відбулося ніяких змін.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:05
Может действительно люди на выходных уделяют внимание другим аспектам своей жизни.
Не строчить же на форуме 24/7/365.
Да и "фонды" на выходных не переносятся, т.к. банки закрыты
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:14
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:02
Re: Альфа-Банк
В теорії можливо, але на практиці півроку тому цього не було.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09
Исходя из чего такие открытия? Часто карты открывались (особенно раньше) по инициативе банков, а не клиентов. Т.е. их попросту говоря втюхивали. Причем такие, которые хочет банк, а не клиент. Многие банки делали вид, что у них нет депозитных карт (пакетов), и старались втюхать что-то платное и подороже. Некоторые уверяли, что без карт не будут обслуживать вообще. И сейчас такие есть. Т.е. правила "закрой карту, если она не нужна" никогда не было. Особенно, если она обходилась бесплатно. А бесплатными карты раньше были для всех, а сейчас только для депозитчиков и тех, кто много тратит. Учитывая, что бесплатные карты для депозитчиков есть не просят, то никто их и не закрывал (в т.ч. я, нигде и никогда). Пусть себе лежат, зачем лишние телодвижения. Но с Альфой возникли проблемы. Мало того, что она стала подворовывать у чистых депозитчиков, списывая с них комиссии за неоказываемые карточные услуги, так она еще и стала осуществлять в отношении их карт опасные действия, рассылая их куда попало (на деревню дедушке), а также перекладывая в своих ДБО на клиентов всю ответственость за такие свои безрассудные действия. Т.е. фактически подвергая угрозам (рискам) их деньги. Естественно никакой нормальный инвестор такого терпеть не будет. Поэтому и возникла необходимость отказа от карт Альфы. Но это только в Альфе. Других банков, так принуждающих к этому своих вкладчиков, я не знаю. Т.о., как минимум для депозитчиков, это не общее правило. Это только своеобразная Альфа так любит (или ненавидит) своих инвесторов
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