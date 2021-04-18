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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9449945094519452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:08

  cohan написав:можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты

у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01

А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:30

  Flamingo написав:
  cohan написав:можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты

у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01

А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51 ;)

А свою причетність до тутешнього комунального пікнічку можна якось перевірити без встановлення безСенсового додатку?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:32

Re: Альфа-Банк

tarask написав:А что возьмёт Альфа при оплате лирой с долларовой карты. Пакет Ультра?

Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa(можливе неспівпадіння до 0.3% від офіційного), якщо закінчилася готівка й немає інших карт з кращими курсами й кешбеком. А найвигідніший курс при обміні готівки на ліри в мережі маркетів Migros, LC Waikiki і т.п.
Принаймні якщо за півроку не відбулося ніяких змін.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:05

  AleksD написав:
  2XL написав:Одна из самых популярных веток форума засохла. Банк так часто стрелял себе в ногу, что добился результата.

Оффтоп:
наскільки я бачу - форум в принципі засинає в суботу-неділю. Думаю, що люди, які постійно хизуються тим, що носять "фонд" з банки в банку - просто економлять, не підключаючи додому інтернет. Але аргумент, звісно звичний: "я на вихідних відпочиваю" :D
ІМХО

Может действительно люди на выходных уделяют внимание другим аспектам своей жизни.
Не строчить же на форуме 24/7/365.

Да и "фонды" на выходных не переносятся, т.к. банки закрыты
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:14

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Раджу зняти ліри в банкоматі PTT з 0% комісії і майже по чесному курсу Visa

Альфа ж 1% за конвертацию доллара в лиру еще возьмет.
barborys
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:02

Re: Альфа-Банк

barborys написав:Альфа ж 1% за конвертацию доллара в лиру еще возьмет.

В теорії можливо, але на практиці півроку тому цього не було.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09

  ruvex написав:"Не нужна карта - закрой" - было актуально всегда для разных банков выборочно, в настоящее время стало обязательным к выполнению во всей БСУ.

Исходя из чего такие открытия? Часто карты открывались (особенно раньше) по инициативе банков, а не клиентов. Т.е. их попросту говоря втюхивали. Причем такие, которые хочет банк, а не клиент. Многие банки делали вид, что у них нет депозитных карт (пакетов), и старались втюхать что-то платное и подороже. Некоторые уверяли, что без карт не будут обслуживать вообще. И сейчас такие есть. Т.е. правила "закрой карту, если она не нужна" никогда не было. Особенно, если она обходилась бесплатно. А бесплатными карты раньше были для всех, а сейчас только для депозитчиков и тех, кто много тратит. Учитывая, что бесплатные карты для депозитчиков есть не просят, то никто их и не закрывал (в т.ч. я, нигде и никогда). Пусть себе лежат, зачем лишние телодвижения. Но с Альфой возникли проблемы. Мало того, что она стала подворовывать у чистых депозитчиков, списывая с них комиссии за неоказываемые карточные услуги, так она еще и стала осуществлять в отношении их карт опасные действия, рассылая их куда попало (на деревню дедушке), а также перекладывая в ДБО на клиентов ответственость за такие свои безрассудные действия. Т.е. фактически подвергая угрозам (рискам) их деньги. Естественно никакой нормальный инвестор такого терпеть не будет. Поэтому и возникла необходимость отказа от карт Альфы. Но это только в Альфе. Других банков, так принуждающих к этому своих вкладчиков, я не знаю. Т.о., как минимум для депозитчиков, это не общее правило. Это только Альфа так любит (или ненавидит) своих инвесторов :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:15

Ура ! Від вчора я вже горіховий "ГУРУ" !!!
П.С. З'явилась ахція "Пів сотні за комуналку". Тобто якщо я частково оплачу Фрінет 51грн. це буде рахуватись як комуналка ?
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:29

  lov2108 написав:Ура ! Від вчора я вже горіховий "ГУРУ" !!!
П.С. З'явилась ахція "Пів сотні за комуналку". Тобто якщо я частково оплачу Фрінет 51грн. це буде рахуватись як комуналка ?

Платить нуна ток в Сенсе
Оплата инета наврядли будет с МСС 4900
Но панимааете, спартанские смузисты решили не афишировать категории платежей в Сенсе, как это сделано у Изипей, ТАС2Ю, Портмоне... В Сенсе все одним гамузом собрано :mrgreen:
Поэтому вы на свой страх риск должны сделать платеж от 50грн и посмотреть с каким МСС он отобразится в Сенсе :mrgreen:
И если там будет 4900, то вы в дамках :mrgreen:
Я оплатил в начале апреля ровно на 50грн Ясно, там 4900, советую :idea:
clientage
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