Alfa_Bank здравствуйте, многоуважаемая Alfa_Bank мабуть, "в понедельник не идут дела"... на компе заблочили за неправильный пароль, в мобильном написало, что заблочено на 15 минут при попытке восстановить пароль (бо надо было срочно отправить деньги) написало, что заблочен аккаунт позвонил на 3344 - там робо-Алла сказала, что перезвонят через 5 минут перезвонили и сказали, блока не видят и действительно - зашло на компе далее было так: время действия 19.04.2021 примерно 9:55 - 10:05 платёж по реквизитам в МАБ на ПК при подтверждении платежа после ввода кода из смс вылез очередной Exception...
"гипс снимают, клиент уезжает", а денёг нет... доколе это будет продолжаться? 3 (ТРИ!) приложения, но в нужный момент всегда лотерея, какое из них сработает без проблем в мобильном МАБе всё прошло нормально, если не считать напряга глаз и пальцев для ввода IBAN
vvs2k написав:Alfa_Bank здравствуйте, многоуважаемая Alfa_Bank мабуть, "в понедельник не идут дела"... время действия 19.04.2021 примерно 9:55 - 10:05 платёж по реквизитам в МАБ на ПК при подтверждении платежа после ввода кода из смс вылез очередной Exception... "гипс снимают, клиент уезжает", а денёг нет... доколе это будет продолжаться? 3 (ТРИ!) приложения, но в нужный момент всегда лотерея, какое из них сработает без проблем в мобильном МАБе всё прошло нормально, если не считать напряга глаз и пальцев для ввода IBAN
добавил картинку
Доброго дня. Приношу вибачення за ситуацію. Вкажіть, будь ласка, назву браузера, перевіримо в чому річ.
vvs2k написав:Alfa_Bank браузер FireFox 87.0 я подправил своё сообщение с предисторией, чтобы помнить, "как всё начиналось" судя по ошибке, она таки связана с тем блоком, который ваша горячка не увидела