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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9451945294539454>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:16

  kreuz написав:
  Flamingo написав:
  cohan написав:можно начинать обсуждать полтинник за коммуналку, первый период закончился, ждем до 30.04 выплаты

у меня там 50 оплачено ровно, так что есть интрига, 50 попадают или все же надо было 50,01

А мне не сложно было подставить плечо Алле. Я фуганулаж 51 ;)

А свою причетність до тутешнього комунального пікнічку можна якось перевірити без встановлення безСенсового додатку?

Доброго дня. Подивіться в Мобайлі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:23

До Колі (с)

Alfa_Bank
здравствуйте, многоуважаемая Alfa_Bank
мабуть, "в понедельник не идут дела"...
на компе заблочили за неправильный пароль, в мобильном написало, что заблочено на 15 минут
при попытке восстановить пароль (бо надо было срочно отправить деньги) написало, что заблочен аккаунт
позвонил на 3344 - там робо-Алла сказала, что перезвонят
через 5 минут перезвонили и сказали, блока не видят
и действительно - зашло на компе
далее было так:
время действия 19.04.2021 примерно 9:55 - 10:05
платёж по реквизитам в МАБ на ПК
при подтверждении платежа после ввода кода из смс вылез очередной Exception...

"гипс снимают, клиент уезжает", а денёг нет...
доколе это будет продолжаться?
3 (ТРИ!) приложения, но в нужный момент всегда лотерея, какое из них сработает без проблем
в мобильном МАБе всё прошло нормально, если не считать напряга глаз и пальцев для ввода IBAN

добавил картинку
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vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:33

  vvs2k написав:Alfa_Bank
здравствуйте, многоуважаемая Alfa_Bank
мабуть, "в понедельник не идут дела"...
время действия 19.04.2021 примерно 9:55 - 10:05
платёж по реквизитам в МАБ на ПК
при подтверждении платежа после ввода кода из смс вылез очередной Exception...
"гипс снимают, клиент уезжает", а денёг нет...
доколе это будет продолжаться?
3 (ТРИ!) приложения, но в нужный момент всегда лотерея, какое из них сработает без проблем
в мобильном МАБе всё прошло нормально, если не считать напряга глаз и пальцев для ввода IBAN

добавил картинку
Зображення

Доброго дня. Приношу вибачення за ситуацію. Вкажіть, будь ласка, назву браузера, перевіримо в чому річ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:36

Alfa_Bank
браузер FireFox 87.0
я подправил своё сообщение с предисторией, чтобы помнить, "как всё начиналось"
судя по ошибке, она таки связана с тем блоком, который ваша горячка не увидела
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:40

  vvs2k написав:Alfa_Bank
браузер FireFox 87.0
я подправил своё сообщение с предисторией, чтобы помнить, "как всё начиналось"
судя по ошибке, она таки связана с тем блоком, который ваша горячка не увидела

Відправила на аналіз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:26

lov2108
В каком месте отображается "приглашение" ?

У меня есть как реклама в МАБе в разделе Мои акционные предложения - но кнопок учавствовать или подобного нету(
Значит ли, что я могу требовать долива пива после отстоя пены?
idealstorm
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  clientage написав:Я оплатил в начале апреля ровно на 50грн Ясно, там 4900, советую :idea:


да, Ясно надежнее всего, и приход виден сразу или почти сразу :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:36

  idealstorm написав:lov2108
В каком месте отображается "приглашение" ?

У меня есть как реклама в МАБе в разделе Мои акционные предложения - но кнопок учавствовать или подобного нету(
Значит ли, что я могу требовать долива пива после отстоя пены?

Доброго дня. Якщо акція відображається, можете взяти участь.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:45

Re: Альфа-Банк

По каким признакам можно узнать, что банк уже насчитывает % за пользование кредитными средствами на кредитной карте Максимум/RED после проводки неторговой операции?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:49

  MASolomko написав:По каким признакам можно узнать, что банк уже насчитывает % за пользование кредитными средствами на кредитной карте Максимум/RED после проводки неторговой операции?

Доброго дня. % нараховуються починаючи з дня списання операції з рахунку. Нараховані, але не списані % бачить контакт-центр.
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