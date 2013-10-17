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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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clientage
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Пон 19 кві, 2021 11:05
anis
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6802
|1525344
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Пон 19 кві, 2021 10:27
cohan
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