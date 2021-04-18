RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9451945294539454

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:38

clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900 :mrgreen:
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48

  idealstorm написав:clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900 :mrgreen:

Ооо, спартанцы будут вам оч. благодарны, если вы отак протестите все их там платежи и наконец расскажете им де/хто в какую категорю входит :)
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34110
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4080 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:01

clientage
а что, у них QA нет в принципе?)

я проверял только вашу теорию в части мсс4900 - посмотрим, заплатят ли
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9451945294539454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1892, 1893, 1894
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18933 2734191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 16:02
AleksD
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7800 1751758
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 16:00
Игорь Алексеевич
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4721, 4722, 4723
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47229 5947541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 12:28
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18109)
19.04.2021 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.