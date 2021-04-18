clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:38
clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:01
clientage
а что, у них QA нет в принципе?)
я проверял только вашу теорию в части мсс4900 - посмотрим, заплатят ли
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|