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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9451945294539454

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:38

clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900 :mrgreen:
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48

  idealstorm написав:clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900 :mrgreen:

Ооо, спартанцы будут вам оч. благодарны, если вы отак протестите все их там платежи и наконец расскажете им де/хто в какую категорю входит :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:01

clientage
а что, у них QA нет в принципе?)

я проверял только вашу теорию в части мсс4900 - посмотрим, заплатят ли
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:14

Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:00

  ГеннадийUA написав:Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.


в старом пуш уберется

в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
cohan
 
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