clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:38
clientage
Сенс: закинул пробные Укртелеком 1,00 гривна - пишет МСС 4900
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:01
clientage
а что, у них QA нет в принципе?)
я проверял только вашу теорию в части мсс4900 - посмотрим, заплатят ли
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:14
Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:00
в старом пуш уберется
в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
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