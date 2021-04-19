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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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clientage
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:01
clientage
а что, у них QA нет в принципе?)
я проверял только вашу теорию в части мсс4900 - посмотрим, заплатят ли
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idealstorm
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:14
Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:00
ГеннадийUA написав:
Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
в старом пуш уберется
в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:04
newbie написав:
Других банков, так принуждающих к этому своих вкладчиков, я не знаю. Т.о., как минимум для депозитчиков, это не общее правило.
та ладна. бегемот вообще отказывался регистрировать клиента без открытия карты.
ощад тоже сказал что не может открыть депо без карты.
карточная мания это повсеместно а не только у аллы.
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mephala
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:11
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Alfa_Bank написав:
Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються.
а теперь давайте по пунктам. Итак:4.3.32. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право у випадку випуску (перевипуску) Картки згідно з умовами цього Договору, направити її на поштову адресу Клієнта, що вказана останнім в Анкетізаяві про акцепт. При цьому надання ПІН-коду Клієнту здійснюється шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Сторони погоджуються, що Картка являється такою, що отримана Клієнтом особисто після спливу 30 календарних днів з моменту відправлення її Банком на адресу Клієнта згідно з умовами цього пункту. На Клієнта покладається обов’язок контролю поштової скриньки Клієнта. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі ризики пов’язані із використанням Карти третіми особами несе Клієнт та Банк не несе відповідальності за такі дії третіх осіб перед Клієнтом.
На каком основании банк решил что карта считается полученной клиентом ЛИЧНО через 30 календарных дней после ее отправки банком при том что простые письма никогда ЛИЧНО не вручаются и почтовый ящик это не собственность КЛИЕНТА (а если это коммуналка где живет 100500 людей)? А если почта не донесла ее до почтового ящика вообще? Где тот документ который в суде подтвердит что почта вообще донесла письмо с картой до почтового ящика? Вы решили поиграть с клиентом в игры типа мы отправили а вы дальше еби****сь?
В добавок вы возлагаете ответственность на клиента что бы он контролировал свой почтовый ящик. В каком законе прописано что такое "поштова скринька Клієнта"? У меня в подъезде вообще нет почтовых ящиков. От слова совсем. Что мне контролировать? Стену?
И даже если в подъезде висят почтовые ящики - в каких законах прописано что вот именно ЭТОТ ящик МОЙ что бы я его контролировал?
Доброго дня. Листи у нас рекомендовані. Клієнти від пошти отримує повідомлення про необхідність звернутись до поштового відділення. Якщо лист клієнт не забрав, він повернеться назад у банк і клієнту буде здійснено дзвінок. Якщо клієнт звернеться до нас сам, не отримавши з якоїсь причини картку, ми її перевипустимо. Але в Договорі прописуємо, що банк відправляє картки поштою і клієнт дає на це згоду.
ОфПреду.
Прошу все же прокомментировать именно текст который прописан в ДБО а не переводить тему на действующий механизм который вообще никак не отражен в ДБО.
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mephala
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