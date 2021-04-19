Додано: Вів 20 кві, 2021 19:06

Alfa_Bank написав: mephala написав: ОфПреду.

Прошу все же прокомментировать именно текст который прописан в ДБО а не переводить тему на действующий механизм который вообще никак не отражен в ДБО. ОфПреду.Прошу все же прокомментировать именно текст который прописан в ДБО а не переводить тему на действующий механизм который вообще никак не отражен в ДБО.

Доброго дня. Оскільки картка доставляється поштою, повідомлення клієнту приходить від неї ж. Тому на клієнта покладається обов’язок контролю надходження повідомлень про лист (в т.ч.поштової скриньки). Отримати картку клієнт може протягом 30 днів на поштовому відділенні, але ми не знаємо це буде на 5-й день чи, наприклад, на 15-й день, тому пишемо про 30 днів. Доброго дня. Оскільки картка доставляється поштою, повідомлення клієнту приходить від неї ж. Тому на клієнта покладається обов’язок контролю надходження повідомлень про лист (в т.ч.поштової скриньки). Отримати картку клієнт може протягом 30 днів на поштовому відділенні, але ми не знаємо це буде на 5-й день чи, наприклад, на 15-й день, тому пишемо про 30 днів.

1) в ДБО і слова немає про те що ви відправляєте поштою. не вигадуйте те чого там немає. там просто сказано що банк відправив на адресу. а як саме відправлено та на яку саме адресу (реєстрації чи проживання) - клієнт звідки знає? може банк собаками відправляє чи міжгалактичними прибульцями.2) в ДБО і слова немає що клієнту прийде якесь повідомлення. і звісно ж не може бути вказано й від кого воно повинно прийти. не вигадуйте те чого і поряд немає в ДБО.3) в ДБО прямо вказано що через 30 днів картка вважається отриманою ОСОБИСТО не зважаючи ні на що з моменту ВІДПРАВЛЕННЯ листа банком. на якій підставі ви прописуєте про отримання "особисто" коли клієнт ні сном ні духом про вашого листа та починаєте рахувати час з моменту відправлення? а якщо його ще будуть везти ваші собаки?4) ви так і не дали юридичне пояснення що таке "поштова скринька клієнта" яку ви вимагаєте щоб він контролював.