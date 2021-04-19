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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:48
Alfa_Bank написав:
обов’язок контролю надходження повідомлень про лист (в т.ч.поштової скриньки)
Бред и увиливание от ответа. Банк возлагает на клиента ответственность не за это, а за то, что его деньги могут быть украдены благодаря безрассудным и безответственным действиям банка. Рассматриваю такие требования, заключающиеся исключительно в попытках переложить вину (ответственность) с больной головы на здоровую, а также ДБО, содержащий их, как никчемые. Суды и НБУ, думаю, будут того же мнения. А юристы банка, если что, пойдут как сообщники (или организаторы) мошенничества.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:06
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду.
Прошу все же прокомментировать именно текст который прописан в ДБО а не переводить тему на действующий механизм который вообще никак не отражен в ДБО.
Доброго дня. Оскільки картка доставляється поштою, повідомлення клієнту приходить від неї ж. Тому на клієнта покладається обов’язок контролю надходження повідомлень про лист (в т.ч.поштової скриньки). Отримати картку клієнт може протягом 30 днів на поштовому відділенні, але ми не знаємо це буде на 5-й день чи, наприклад, на 15-й день, тому пишемо про 30 днів.
1) в ДБО і слова немає про те що ви відправляєте поштою. не вигадуйте те чого там немає. там просто сказано що банк відправив на адресу. а як саме відправлено та на яку саме адресу (реєстрації чи проживання) - клієнт звідки знає? може банк собаками відправляє чи міжгалактичними прибульцями.
2) в ДБО і слова немає що клієнту прийде якесь повідомлення. і звісно ж не може бути вказано й від кого воно повинно прийти. не вигадуйте те чого і поряд немає в ДБО.
3) в ДБО прямо вказано що через 30 днів картка вважається отриманою ОСОБИСТО не зважаючи ні на що з моменту ВІДПРАВЛЕННЯ листа банком. на якій підставі ви прописуєте про отримання "особисто" коли клієнт ні сном ні духом про вашого листа та починаєте рахувати час з моменту відправлення? а якщо його ще будуть везти ваші собаки?
4) ви так і не дали юридичне пояснення що таке "поштова скринька клієнта" яку ви вимагаєте щоб він контролював.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:37
mephala написав:
1) в ДБО і слова немає про те що ви відправляєте поштою. не вигадуйте те чого там немає. там просто сказано що банк відправив на адресу. а як саме відправлено та на яку саме адресу - клієнт звідки знає? може банк собаками відправляє чи міжгалактичниною поштою.
Та под двери подбросили или на лавочке возле подьезда оставили. И это будет считаться доставкой по адресу. Наперсточники. И всех клиентов считают абсолютными лохами. Без малейшего понимания того, что можно нарваться и не на таких. Причем, по хорошему ж говоришь, Вы хоть посмотрите на других и на рынке, кто-то еще такие глупости делает? Может кто-то когда-то и делал, но уже все давно поумнели. Однако не доходит. Слово ДБО уже изучили, а смысл слова доказательства еще нет. Ну пусть умничают. Доиграются. Чтоб, как говорил Петр I, дур-сть каждого была видна. И чем больше, тем лучше.
Востаннє редагувалось newbie
в Вів 20 кві, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:55
mephala написав:
4) ви так і не дали юридичне пояснення що таке "поштова скринька клієнта" яку ви вимагаєте щоб він контролював.
То Вы сильно много от них хотите. Нет у них юристов. Соответственно некому давать такие пояснения. Юристы долго учатся и много чего знают, в т.ч. что такое доказательства, причинно-следственные связи, логика и т.д. Как нужно доказывать свою правоту в судах, честных и открытых спорах, на чем можно основывать доводы, что использовать в качестве доказательств и т.д. А тут просто пещерный уровень. Дилетанство и непрофессионализм зашкаливают. Я не понимаю, как можно в такой большой организации до такого уровня опускать свою репутацию. Неужели там некому посмотреть, что так делать нельзя. Это ведь обесценивает труд тысяч людей. Репутационные издержки это ж не пустые слова. Все же надеюсь, что там найдутся здравые (трезвые) головы.
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