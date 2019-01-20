newbie написав:

ruvex написав: "Не нужна карта - закрой" - было актуально всегда для разных банков выборочно, в настоящее время стало обязательным к выполнению во всей БСУ. "Не нужна карта - закрой" - было актуально всегда для разных банков выборочно, в настоящее время стало обязательным к выполнению во всей БСУ.

Исходя из чего такие открытия? Часто карты открывались (особенно раньше) по инициативе банков, а не клиентов. Т.е. их попросту говоря втюхивали. Причем такие, которые хочет банк, а не клиент. Многие банки делали вид, что у них нет депозитных карт (пакетов), и старались втюхать что-то платное и подороже. Некоторые уверяли, что без карт не будут обслуживать вообще. И сейчас такие есть. Т.е. правила "закрой карту, если она не нужна" никогда не было. Особенно, если она обходилась бесплатно. А бесплатными карты раньше были для всех, а сейчас только для депозитчиков и тех, кто много тратит. Учитывая, что бесплатные карты для депозитчиков есть не просят, то никто их и не закрывал (в т.ч. я, нигде и никогда). Пусть себе лежат, зачем лишние телодвижения. Но с Альфой возникли проблемы. Мало того, что она стала подворовывать у чистых депозитчиков, списывая с них комиссии за неоказываемые карточные услуги, так она еще и стала осуществлять в отношении их карт опасные действия, рассылая их куда попало (на деревню дедушке), а также перекладывая в ДБО на клиентов ответственость за такие свои безрассудные действия. Т.е. фактически подвергая угрозам (рискам) их деньги. Естественно никакой нормальный инвестор такого терпеть не будет. Поэтому и возникла необходимость отказа от карт Альфы. Но это только в Альфе. Других банков, так принуждающих к этому своих вкладчиков, я не знаю. Т.о., как минимум для депозитчиков, это не общее правило. Это только Альфа так любит (или ненавидит) своих инвесторов