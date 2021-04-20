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Альфа-Банк
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:48
Alfa_Bank написав:
обов’язок контролю надходження повідомлень про лист (в т.ч.поштової скриньки)
Бред и увиливание от ответа. Банк возлагает на клиента ответственность не за это, а за то, что его деньги могут быть украдены благодаря безрассудным и безответственным действиям банка. Рассматриваю такие требования, заключающиеся исключительно в попытках переложить вину (ответственность) с больной головы на здоровую, а также ДБО, содержащий их, как никчемые. Суды и НБУ, думаю, будут того же мнения. А юристы банка, если что, пойдут как сообщники (или организаторы) мошенничества.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:06
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду.
Прошу все же прокомментировать именно текст который прописан в ДБО а не переводить тему на действующий механизм который вообще никак не отражен в ДБО.
Доброго дня. Оскільки картка доставляється поштою, повідомлення клієнту приходить від неї ж. Тому на клієнта покладається обов’язок контролю надходження повідомлень про лист (в т.ч.поштової скриньки). Отримати картку клієнт може протягом 30 днів на поштовому відділенні, але ми не знаємо це буде на 5-й день чи, наприклад, на 15-й день, тому пишемо про 30 днів.
1) в ДБО і слова немає про те що ви відправляєте поштою. не вигадуйте те чого там немає. там просто сказано що банк відправив на адресу. а як саме відправлено та на яку саме адресу (реєстрації чи проживання) - клієнт звідки знає? може банк собаками відправляє чи міжгалактичними прибульцями.
2) в ДБО і слова немає що клієнту прийде якесь повідомлення. і звісно ж не може бути вказано й від кого воно повинно прийти. не вигадуйте те чого і поряд немає в ДБО.
3) в ДБО прямо вказано що через 30 днів картка вважається отриманою ОСОБИСТО не зважаючи ні на що з моменту ВІДПРАВЛЕННЯ листа банком. на якій підставі ви прописуєте про отримання "особисто" коли клієнт ні сном ні духом про вашого листа та починаєте рахувати час з моменту відправлення? а якщо його ще будуть везти ваші собаки?
4) ви так і не дали юридичне пояснення що таке "поштова скринька клієнта" яку ви вимагаєте щоб він контролював.
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mephala
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:37
mephala написав:
1) в ДБО і слова немає про те що ви відправляєте поштою. не вигадуйте те чого там немає. там просто сказано що банк відправив на адресу. а як саме відправлено та на яку саме адресу - клієнт звідки знає? може банк собаками відправляє чи міжгалактичниною поштою.
Та под двери подбросили или на лавочке возле подьезда оставили. И это будет считаться доставкой по адресу. Наперсточники. И всех клиентов считают абсолютными лохами. Без малейшего понимания того, что можно нарваться и не на таких. Причем, по хорошему ж говоришь, Вы хоть посмотрите на других и на рынке, кто-то еще такие глупости делает? Может кто-то когда-то и делал, но уже все давно поумнели. Однако не доходит. Слово ДБО уже изучили, а смысл слова доказательства еще нет. Ну пусть умничают. Доиграются. Чтоб, как говорил Петр I, дур-сть каждого была видна. И чем больше, тем лучше.
Востаннє редагувалось newbie
в Вів 20 кві, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:55
mephala написав:
4) ви так і не дали юридичне пояснення що таке "поштова скринька клієнта" яку ви вимагаєте щоб він контролював.
То Вы сильно много от них хотите. Нет у них юристов. Соответственно некому давать такие пояснения. Юристы долго учатся и много чего знают, в т.ч. что такое доказательства, причинно-следственные связи, логика и т.д. Как нужно доказывать свою правоту в судах, честных и открытых спорах, на чем можно основывать доводы, что использовать в качестве доказательств и т.д. А тут просто пещерный уровень. Дилетанство и непрофессионализм зашкаливают. Я не понимаю, как можно в такой большой организации до такого уровня опускать свою репутацию. Неужели там некому посмотреть, что так делать нельзя. Это ведь обесценивает труд тысяч людей. Репутационные издержки это ж не пустые слова. Все же надеюсь, что там найдутся здравые (трезвые) головы.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 05:11
А что за кипиш про некое "подворовывание с карт депозитчиков"?
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adamsmittttt
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Додано: Сер 21 кві, 2021 05:30
newbie написав: ruvex написав:
"Не нужна карта - закрой" - было актуально всегда для разных банков выборочно, в настоящее время стало обязательным к выполнению во всей БСУ.
Исходя из чего такие открытия? Часто карты открывались (особенно раньше) по инициативе банков, а не клиентов. Т.е. их попросту говоря втюхивали. Причем такие, которые хочет банк, а не клиент. Многие банки делали вид, что у них нет депозитных карт (пакетов), и старались втюхать что-то платное и подороже. Некоторые уверяли, что без карт не будут обслуживать вообще. И сейчас такие есть. Т.е. правила "закрой карту, если она не нужна" никогда не было. Особенно, если она обходилась бесплатно. А бесплатными карты раньше были для всех, а сейчас только для депозитчиков и тех, кто много тратит. Учитывая, что бесплатные карты для депозитчиков есть не просят, то никто их и не закрывал (в т.ч. я, нигде и никогда). Пусть себе лежат, зачем лишние телодвижения. Но с Альфой возникли проблемы. Мало того, что она стала подворовывать у чистых депозитчиков, списывая с них комиссии за неоказываемые карточные услуги, так она еще и стала осуществлять в отношении их карт опасные действия, рассылая их куда попало (на деревню дедушке), а также перекладывая в ДБО на клиентов ответственость за такие свои безрассудные действия. Т.е. фактически подвергая угрозам (рискам) их деньги. Естественно никакой нормальный инвестор такого терпеть не будет. Поэтому и возникла необходимость отказа от карт Альфы. Но это только в Альфе. Других банков, так принуждающих к этому своих вкладчиков, я не знаю. Т.о., как минимум для депозитчиков, это не общее правило. Это только Альфа так любит (или ненавидит) своих инвесторов
Про какое "подворовывать у чистых депозитчиков" речь?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 07:29
adamsmittttt написав:
Про какое "подворовывать у чистых депозитчиков" речь?
У Альфы все-карты, которые можно использовать для выплаты депозитов - платные.
А вот следующие касается всех банков:
1. Меняют договор договор по карте для выплат депозита - добавляют абон-плату.
2. Могут стричь плату за обслуживание неактивного счета (карта может не использоваться долгое время - ждать окончания депозита).
3. Могут подключить "по ошибке" платное СМС информирование, страховку.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 08:02
mephala написав:
1) в ДБО і слова немає про те що ви відправляєте поштою. не вигадуйте те чого там немає. там просто сказано що банк відправив на адресу. а як саме відправлено та на яку саме адресу (реєстрації чи проживання) - клієнт звідки знає? може банк собаками відправляє чи міжгалактичними прибульцями.
2) в ДБО і слова немає що клієнту прийде якесь повідомлення. і звісно ж не може бути вказано й від кого воно повинно прийти. не вигадуйте те чого і поряд немає в ДБО.
3) в ДБО прямо вказано що через 30 днів картка вважається отриманою ОСОБИСТО не зважаючи ні на що з моменту ВІДПРАВЛЕННЯ листа банком. на якій підставі ви прописуєте про отримання "особисто" коли клієнт ні сном ні духом про вашого листа та починаєте рахувати час з моменту відправлення? а якщо його ще будуть везти ваші собаки?
4) ви так і не дали юридичне пояснення що таке "поштова скринька клієнта" яку ви вимагаєте щоб він контролював.
Доброго дня. Ваші коментарі відправлені до відповідального підрозділу.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 08:22
adamsmittttt написав:
А что за кипиш про некое "подворовывание с карт депозитчиков"?
Списывание за альфа-чек с карт на которых 0 и никогда не было никаких расходных операций (т.е. не за что списывать). Причем осуществляется неоднократно, но произвольно (без какой-либо системы, а когда им захочется). Загоняют карту в глубокий минус и ждут, когда на нее вернется депозит и погасит (скроет) его. Т.е. расчет на то, что депозитчик ничего не заметит, т.к. картой не пользуется и остаток на счете не контролирует, ибо заглядывает в и-банкинг раз в году, когда перекладывает депо, или вообще не заглядывает, если там автопродление либо депо на много лет.
В общем, это называется тырить мелочь по карманам или крысятничество, но поскольку осуществляется массово и со всех депозитчиков (в т.ч. чистых), то кому-то не только на бутерброд с маслом, но и, например, на хатинку на берегу моря набегает.
При этом доказательств предоставления услуги (отправки смс-ок) не предоставляют. Считают ими факт "заключения" ДБО. Не поясняют также, почему нарушают свои же правила о том, что если альфа-чек загонит остаток на карте в минус, то списания прекращаются. По факту не прекращаются (или у одних да, у других нет), видимо, в зависимости от жирности клиента (сколько у кого можно стырить).
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