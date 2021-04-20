как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:36
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:42
Re: Альфа-Банк
та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:44
подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь - думал другой депозит закончится и уже потом подравняю. в итоге когда депошка закрылась на карте уже ноль был.
от блин невби любитель поискать бревна у алки а у других не видит.
вся БСУ спаскудилась а не только алка. а может только такие и выжили
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