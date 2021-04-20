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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9453945494559456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:36

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:За неактивный счет, привязанный к депозиту, никто плату не берет.

как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
Kalgan
 
Повідомлень: 667
З нами з: 02.01.19
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:42

Re: Альфа-Банк

та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
mephala
 
Повідомлень: 7198
З нами з: 07.04.14
Подякував: 194 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:44

  Kalgan написав:
  newbie написав:За неактивный счет, привязанный к депозиту, никто плату не берет.

как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...


подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь - думал другой депозит закончится и уже потом подравняю. в итоге когда депошка закрылась на карте уже ноль был.
от блин невби любитель поискать бревна у алки а у других не видит.
вся БСУ спаскудилась а не только алка. а может только такие и выжили :roll:
mephala
 
Повідомлень: 7198
З нами з: 07.04.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 808 раз.
 
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  #<1 ... 9453945494559456
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