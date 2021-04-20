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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:36
newbie написав:
За неактивный счет, привязанный к депозиту, никто плату не берет.
как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
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Kalgan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:42
та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
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mephala
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:44
Kalgan написав: newbie написав:
За неактивный счет, привязанный к депозиту, никто плату не берет.
как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь - думал другой депозит закончится и уже потом подравняю. в итоге когда депошка закрылась на карте уже ноль был.
от блин невби любитель поискать бревна у алки а у других не видит.
вся БСУ спаскудилась а не только алка. а может только такие и выжили
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mephala
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:22
недавно один из номеров попал в руки м*дакам, похоже, через кредбюро: в одном банке на нем кредит, неосмотрительно оставил заявку,
сегодня позвонили с чудовой новЫной: сначала Приват, ну, тут не удивлен, а вот потом - Альфа... осадочек
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cohan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:44
adamsmittttt написав:
А что за кипиш про некое "подворовывание с карт депозитчиков"?
Как? А разве не знаете
newbie написав:Кроме того за карту в Альфе я еще ни разу не платил.
У нее есть правило, что если остаток на счете (в т.ч. депозитном) больше какого-то порога, то обслуживание карты бесплатное. Собственно, поэтому они ее и втюхивают, иначе бы никто в здравом уме их карты не брал.
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Аlександр
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:38
mephala написав:
та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
Мне не включала и ничего не списывала. Хотя те еще фрукты, согласен. Но Альфа их превзошла.
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newbie
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