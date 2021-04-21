как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:36
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:42
Re: Альфа-Банк
та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:44
подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь - думал другой депозит закончится и уже потом подравняю. в итоге когда депошка закрылась на карте уже ноль был.
от блин невби любитель поискать бревна у алки а у других не видит.
вся БСУ спаскудилась а не только алка. а может только такие и выжили
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:22
Re: Альфа-Банк
недавно один из номеров попал в руки м*дакам, похоже, через кредбюро: в одном банке на нем кредит, неосмотрительно оставил заявку,
сегодня позвонили с чудовой новЫной: сначала Приват, ну, тут не удивлен, а вот потом - Альфа... осадочек
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:44
Как? А разве не знаете
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:38
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:06
А я не подтверждаю. Ни в Ощаде ни в Привате с меня никогда не брали за неактивность карточного счета, т.к. я постоянно держу в них депозиты. И не надо путать грешное с праведным. Если у Вас закончился депо и тем более, если после него на счете осталась какая-то мелочь, то да, некоторые банки подметают ее, чтобы обнулить счет и закрыть его. Тут нет противоречия. Но если там сумма большая, то ее обычно не трогают. Кроме того, обычно не трогают проценты по депозиту (во время его действия).
И чего вообше на меня напали? Я не говорил, что Альфа с депозитчиков списывает за неактивность. Только предполагал, что она на такое способна. Судя по ее нездоровой активности.
Если Вам нравится, чтобы с Вашего счета, привязанного к депо, списывали за его неактивность, загоняя остаток на нем в глубокий минус, то флаг Вам в руки. На 5-ти летнем депо так, глядишь, к его окончанию получите обратно половину того, что вносили. Но такого я еще нигде не видел и буду против этого. А у Вас выходит, что уже чуть ли не во всей БСУ так. Но имхо это не так. С депозитных денег (во время действия депо) такая комиссия не берется (т.к. это нонсенс). Во всяком случае я такого не видел.
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:23
Re: Альфа-Банк
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