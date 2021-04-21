Додано: Сер 21 кві, 2021 18:06

mephala написав: Kalgan написав: как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев... как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...



подтверждаю на 100%

у меня так на карте осталась мелочь подтверждаю на 100%у меня так на карте осталась мелочь

А я не подтверждаю. Ни в Ощаде ни в Привате с меня никогда не брали за неактивность карточного счета, т.к. я постоянно держу в них депозиты. И не надо путать грешное с праведным. Если у Вас закончился депо и тем более, если после него на счете осталась какая-то мелочь, то да, некоторые банки подметают ее, чтобы обнулить счет и закрыть его. Тут нет противоречия. Но если там сумма большая, то ее обычно не трогают. Кроме того, обычно не трогают проценты по депозиту (во время его действия).И чего вообше на меня напали? Я не говорил, что Альфа с депозитчиков списывает за неактивность. Только предполагал, что она на такое способна. Судя по ее нездоровой активности.Если Вам нравится, чтобы с Вашего счета, привязанного к депо, списывали за его неактивность, загоняя остаток на нем в глубокий минус, то флаг Вам в руки. На 5-ти летнем депо так, глядишь, к его окончанию получите обратно половину того, что вносили. Но такого я еще нигде не видел и буду против этого. А у Вас выходит, что уже чуть ли не во всей БСУ так. Но имхо это не так. С депозитных денег (во время действия депо) такая комиссия не берется (т.к. это нонсенс). Во всяком случае я такого не видел.