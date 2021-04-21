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Альфа-Банк
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:36
newbie написав:
За неактивный счет, привязанный к депозиту, никто плату не берет.
как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
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Kalgan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:42
та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
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mephala
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:44
Kalgan написав: newbie написав:
За неактивный счет, привязанный к депозиту, никто плату не берет.
как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь - думал другой депозит закончится и уже потом подравняю. в итоге когда депошка закрылась на карте уже ноль был.
от блин невби любитель поискать бревна у алки а у других не видит.
вся БСУ спаскудилась а не только алка. а может только такие и выжили
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mephala
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:22
недавно один из номеров попал в руки м*дакам, похоже, через кредбюро: в одном банке на нем кредит, неосмотрительно оставил заявку,
сегодня позвонили с чудовой новЫной: сначала Приват, ну, тут не удивлен, а вот потом - Альфа... осадочек
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cohan
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:44
adamsmittttt написав:
А что за кипиш про некое "подворовывание с карт депозитчиков"?
Как? А разве не знаете
newbie написав:Кроме того за карту в Альфе я еще ни разу не платил.
У нее есть правило, что если остаток на счете (в т.ч. депозитном) больше какого-то порога, то обслуживание карты бесплатное. Собственно, поэтому они ее и втюхивают, иначе бы никто в здравом уме их карты не брал.
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Аlександр
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:38
mephala написав:
та ладна. вы почитайте ветку таськи как она смс информирование включает.
фича написать заяву на бумаге про отключение и сделать себе копию от таськи и пошла.
Мне не включала и ничего не списывала. Хотя те еще фрукты, согласен. Но Альфа их превзошла.
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newbie
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:06
mephala написав: Kalgan написав:
как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь
А я не подтверждаю. Ни в Ощаде ни в Привате с меня никогда не брали за неактивность карточного счета, т.к. я постоянно держу в них депозиты. И не надо путать грешное с праведным. Если у Вас закончился депо и тем более, если после него на счете осталась какая-то мелочь, то да, некоторые банки подметают ее, чтобы обнулить счет и закрыть его. Тут нет противоречия. Но если там сумма большая, то ее обычно не трогают. Кроме того, обычно не трогают проценты по депозиту (во время его действия).
И чего вообше на меня напали? Я не говорил, что Альфа с депозитчиков списывает за неактивность. Только предполагал, что она на такое способна. Судя по ее нездоровой активности.
Если Вам нравится, чтобы с Вашего счета, привязанного к депо, списывали за его неактивность, загоняя остаток на нем в глубокий минус, то флаг Вам в руки. На 5-ти летнем депо так, глядишь, к его окончанию получите обратно половину того, что вносили. Но такого я еще нигде не видел и буду против этого. А у Вас выходит, что уже чуть ли не во всей БСУ так. Но имхо это не так. С депозитных денег (во время действия депо) такая комиссия не берется (т.к. это нонсенс). Во всяком случае я такого не видел.
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newbie
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Додано: Сер 21 кві, 2021 19:23
newbie написав:
И чего вообше на меня напали?
потому что тебя в очередной раз стало слишком много и слишком бестолково, а шапочки из фольги у читателей поизносились
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apollo
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:00
Ваш ответ, хоть Вас и не спрашивали, понятен. Ума палата и откровенное хамство. На большее не хватает?
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newbie
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Додано: Чет 22 кві, 2021 00:42
cohan написав: ГеннадийUA написав:
Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
в старом пуш уберется
в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
Если в новом не включать пуши, то они в старом остануться - не должны убраться.
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ol_zy
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